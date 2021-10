Kreative Räume und viel Natur prägen Awo-Kita Rödgen

Lernen und entdecken: In der Awo-Kita in Rödgen können die Mädchen und Jungs jeden Tag frei entscheiden, wo sie spielen möchten. Es gelte, "den Bedarfen der Kinder gerecht zu werden", sagt die Leiterin Beate Diehl. Jetzt für den "Deutschen Kita-Preis" nominiert zu sein, sei eine "wahnsinnige Wertschätzung". Fotos: Zielinski

GIESSEN - Rund 1200 Kindertagesstätten und lokale Bündnisse haben sich um den "Deutschen Kita-Preis 2022" beworben. Als einzige Einrichtung in ganz Hessen ist es der Awo-Kita aus Rödgen gelungen, unter die letzten 25 zu kommen. "Das war für mich eine große Überraschung und gleichzeitig eine wahnsinnige Wertschätzung für Kinder, Eltern und Erzieher", freut sich Leiterin Beate Diehl. Erst im Juni war die Gießener Kita Marshallstraße der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in dem Wettbewerb mit dem zweiten Platz gewürdigt worden. Damit war ein Preisgeld von 10 000 Euro verbunden.

Für die Kindertagesstätte in Rödgen stellte die Bewerbung eine besondere Herausforderung dar. "Wir sind erst seit März vergangenen Jahres eine Awo-Kita", erklärt Beate Diehl im Gespräch mit dem Anzeiger. Zuvor habe man fast 50 Jahre unter städtischer Leitung gestanden. "Parallel zur Umstrukturierung unter einem neuen Träger brach dann auch noch Corona aus." Dennoch hatte die Kita mit ihrer ersten Bewerbung Erfolg. Den Grund dafür sieht die Erzieherin unter anderem in der offenen Arbeit der Einrichtung. "Bei uns gibt es keine festen Gruppen." Die klassischen Räume wurden in sogenannte Funktionsräume umgewandelt. So gibt es zum Beispiel einen Kreativraum, einen Rollenspielbereich, der wie eine kleine Wohnung aussieht, eine Baustelle und ein Bistro. Die 65 Kinder können jeden Tag frei entscheiden, wo sie spielen möchten. "Wir haben unser Raumkonzept verändert, um den Bedarfen der Kinder gerecht zu werden", unterstreicht Diehl.

Und noch etwas zeichnet die Awo-Kita in Rödgen aus: ihr naturpädagogisches Konzept in Verbindung mit dem Thema Digitalität. Bereits seit 2014 besteht eine Kooperation mit einem ortsansässigen Landwirt, der regelmäßig von der "Naturbauernhof-Gruppe" besucht wird. Hinzu kommen weitere Projekte, wie die Einbindung in die Aktion "Rödgen summt" der Stiftung Mensch und Natur, die sich für eine bienenfreundliche Umwelt einsetzt.

"Bei allen unseren Kitas legen wir großen Wert auf Digitalisierung", ergänzt Awo-Geschäftsführer Jens Dapper. Jede Gruppe ist mit Wlan und digitalen Endgeräten ausgestattet. "Während der Corona-bedingten Schließung konnten wir eine App nutzen, um im ständigen Kontakt mit den Eltern zu bleiben", sagt Beate Diehl. "Für Eltern, die nicht so gut Deutsch sprechen, gab es zusätzlich ein Übersetzungsprogramm." Es werde eine "Superarbeit geleistet", betont Jens Dapper. Beate Diehl, die seit 2003 die Kita leitet, kann dieses Lob nur zurückgeben: "Durch den Trägerwechsel wurden neue Rahmenbedingungen geschaffen, die bei der Nominierung sicher geholfen haben." Trotz des Fachkräftemangels habe man es geschafft, alle zur Verfügung stehenden Arbeitsplätze zu besetzen. "Das spricht für die Attraktivität unserer Kita."

50 Prozent des alten Personals sei nach Übernahme durch die Awo geblieben, die restlichen Stellen mussten neu besetzt werden. "Ganz aktuell ist am 1. Oktober die letzte neue Mitarbeiterin hinzugekommen." Insgesamt bestehe das Team aus 14 Personen, inklusive Praktikanten. Ein großes Lob hatte die Leiterin auch für die Eltern, die während der Pandemie der Kita "den Rücken gestärkt haben", parat.

Bis Mitte Oktober müssen nun die Rödgener Kita und ihre Mitbewerber weitere Unterlagen einreichen, die begutachtet und ausgewertet werden. Dabei achten die Juroren bei der Auswahl vor allem darauf, wie sich die pädagogische Arbeit an den verschiedenen Bedürfnissen der Kinder orientiert und inwiefern Kinder, Eltern und Mitarbeitende im Alltag mitwirken können. Entscheidend sei darüber hinaus, inwieweit die Kita die Zusammenarbeit reflektiert und weiterentwickelt und ob Partner aus dem Umfeld einbezogen werden, um gemeinsam Bedingungen für gute frühe Bildung zu verbessern.

Ob die Gießener Einrichtung ins Finale einzieht, wird Mitte Dezember verkündet. Das Bundesfamilienministerium sowie die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung vergeben gemeinsam mit weiteren Partnern zum fünften Mal den Deutschen Kita-Preis.