Kreis Gießen legt vorerst keine Beschwerde gegen Sommerlad-Urteil ein

GIESSEN (red/fod). Der Landkreis wird nach der Entscheidung des Verwaltungsgerichts Gießen von diesem Montag (der Anzeiger berichtete) zur Öffnung der Firma Sommerlad vorerst von einer Beschwerde vor dem Verwaltungsgerichtshof absehen. "Mit Blick auf zu erwartende weitere Lockerungen der Corona-Beschränkungen, die am Mittwoch zwischen Bund und Ländern erörtert werden sollen, werden wir vorerst auf diesen Schritt verzichten", teilt Landrätin Anita Schneider in einer Pressemitteilung mit. Zudem stehe eine Abstimmung mit dem Hessischen Sozialministerium an.

Die Einrichtungshäuser R. Sommerlad GmbH & Co. KG hatte vor dem Verwaltungsgericht wegen der in der Vierten Hessischen Corona-Verordnung festgelegten Reduzierung der Verkaufsfläche auf 800 Quadratmeter Landkreis und Stadt in Anspruch genommen. Der Eilantrag richtete sich an beide, weil sie die Regelungen des Landes umsetzen und deren Befolgung überwachen, heißt es weiter. Damit sei der getroffene Beschluss im Verwaltungsstreitverfahren eine Einzelfallentscheidung, die sich lediglich auf eine Öffnung der "Möbelstadt Sommerlad" in der Gießener Pistorstraße bezieht, nicht aber auf weitere Geschäfte, die ebenfalls den 800-Quadratmeter-Beschränkungen unterliegen. Das Gericht stellte fest, dass die Firma Sommerlad vorläufig berechtigt ist, das Möbelhaus ohne eine Beschränkung zu öffnen.

Das Gesundheitsamt des Landkreises hat eine Nachbesserung des vorgelegten Hygienekonzeptes des Möbelhauses angefordert, weil dieses in verschiedenen Punkten nicht ausreichend ist. So muss das Unternehmen unter anderem sicherstellen, dass in Pausenräumen, aber auch einzelnen Verkaufsabteilungen, festgelegte Personenzahlen nicht überschritten werden. Sommerlad ist darüber hinaus aufgefordert worden, Reinigungs- und Desinfektionspläne vorzulegen. "Ich gehe davon aus, dass wir uns dazu rasch verständigen können", meint Schneider.