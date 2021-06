Kreppel-Aktion der Gießener Lions erbringt stolze Summe

Spender und Empfänger freuen sich über eine erfolgreiche Aktion. Foto: Wißner

GIESSEN - 5000 Euro hatte der Lions Club Gießen - Wilhelm Conrad Röntgen bei seiner erstmals veranstalteten Kreppel-Aktion zugunsten des Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes Gießen eingenommen. Diese stolze Summe wurde nun übergeben. Am Martinstag hatten sich die Lionsmitglieder ganz in den Dienst der guten Tat gestellt und nicht nur gemeinsam Kreppeln gebacken, sondern diese auch umgehend frisch an die Besteller ausgeliefert. Die zunächst nicht geplante Aktion wurde aus der Corona-Pandemie heraus geboren, konnte doch der jüngste Gießener Lions Club sein zehnjähriges Bestehen nicht feiern. Und auch das Suppenfest, an dem sich der Club gerne für den guten Zweck beteiligte, fand nicht statt.

Unterstützt wurde die von Horst Rieper geplante Aktion vom Schäfer Backshop, zu dem Michael Behringer den Kontakt hergestellt hatte. Präsident Axel Eschenbach überreichte nun im Beisein von Backshop-Vertriebsleiter Maximilian Plum mit Rieper, Behringer und dem designierten Lionsclubpräsidenten Hans Jürgen Welker den Spendenbetrag an die Koordinatorin des Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes Gießen/Marburg, Minke Bach. Wie sie in ihren Dankesworten ausführte, werden Familien von der Diagnose bis über den Tod der Kinder hinaus begleitet. Ziel dabei ist es, die Lebensqualität der betroffenen Kinder und Familien zu unterstützen. Diese werden durch ehrenamtliche Mitarbeiter im Alltag begleitet.

Bedingt durch die Pandemie ist eine Betreuung von Kindern im Krankenhaus aktuell nicht möglich. Dennoch werden derzeit 21 Familien von 36 Ehrenamtlern begleitet. "Ehrenamtler zu finden, ist schwieriger als Spender", verriet Bach und verwies auf einen neuen Kurs, zu dem sich 14 Personen angemeldet haben. Für die Ehrenamtler soll auch der Spendenbetrag verwendet werden, wobei auch die nach 15 Jahren vollzogene "Aufhübschung" der Räumlichkeiten Am Wingert mit davon bestritten werden soll.