Kreuzchen ersetzt an JLU Gießen "gehäuftes Verlassen"

In einem Hörsaal des Philosophikum hat sich der Fachbereichsrat von "Sprache, Literatur, Kultur" zur Abstimmung eingefunden. Archivfoto: Möller

GIESSEN. Der Saal für die Zusammenkunft war gut gewählt. Denn die Türen des Hörsaals 1 im Philosophikum I sind aus richtig dickem Holz. Folglich ließ sich im Foyer von Haus A kein einziges Wort von drinnen erlauschen. In dem fensterlosen Raum hatte sich am Mittwochnachmittag der Fachbereichsrat (FBR) von "Sprache, Literatur, Kultur" der Justus-Liebig-Universität versammelt, um unter Ausschluss der Öffentlichkeit über die Wiederwahl von Dekan Thomas Möbius zu entscheiden. Und den elf Mitgliedern bot sich dort beachtlich viel Platz, um jegliche Hygienevorgaben zu befolgen. Zudem konnte genügend Abstand gehalten werden - sogar für den Fall, dass es zu allzu streitigen Auseinandersetzungen kommen sollte.

Zwar zählen universitäre Gremiensitzungen wahrlich nicht zu den "Straßenfegern", tendiert das Spannungspotenzial vielmehr recht häufig gegen Null. Doch diese Sitzung hatte schon im Vorfeld für reichlich Mutmaßungen, Gerüchte und schlechte Stimmung gesorgt. Deshalb war auch JLU-Präsident Joybrato Mukherjee eingeladen worden, um vor dem Urnengang noch das eine oder andere grundsätzliche Argument auszutauschen. Letztlich votierten acht Mitglieder für Prof. Thomas Möbius, drei stimmten gegen ihn. Also eine durchaus deutliche Mehrheit.

Ursprünglich sollte der Literaturwissenschaftler schon Ende Juni in seinem Amt bestätigt werden. Dazu kam es jedoch nicht. Offiziell wurde danach stets betont, dass die Wahl nicht gescheitert sei - immerhin habe es gar keine Abstimmung gegeben. Stattdessen hatten etliche Mitglieder des Gremiums den Sitzungssaal just in dem Moment verlassen, als sie zum Kreuzchenmachen aufgerufen wurden. Wegen "Nichtbeschlussfähigkeit" hatte sich der Tagesordnungspunkt damit erledigt (der Anzeiger berichtete). Dabei ging es wohl nicht zuvörderst um den Amtsinhaber selbst, zumal dessen erneute Kandidatur zuvor mit "großer Mehrheit" im FBR abgesegnet worden war. Vielmehr sollte durch das "gehäufte Verlassen" offenbar der Unmut über die Nichtzulassung einer Gegenkandidatin zum Ausdruck gebracht werden. Die Sprachwissenschaftlerin Prof. Mathilde Hennig hatte ebenfalls Interesse für den Chefposten signalisiert, und auch dieser Bewerbung folgte sogleich die Billigung des FBR. Vor einem Urnengang bedarf der Wahlvorschlag für den Dekan laut Hessischem Hochschulgesetz (HHG) allerdings zwingend "der Zustimmung des Präsidenten". Von den beiden ihm vorgelegten Optionen hat Mukherjee dann aber nur die Kandidatur von Thomas Möbius durchgewunken. Genau das soll nach Informationen des "Flurfunks" der Hintergrund des "Auszugs" gewesen sein.

"Vertrauenskontinuität

Mukherjee hatte dies dem FBR auch schriftlich ausführlich begründet. "Es ist aus grundsätzlichen Erwägungen an der JLU üblich, über einen konkreten Personalvorschlag ein Einvernehmen zwischen dem Fachbereichsrat und dem Präsidenten herzustellen und über die betreffende Person abzustimmen", teilte die Pressestelle damals auf Anfrage des Anzeigers mit. Angesichts der Tatsache, dass der Amtsinhaber mit "großer Mehrheit" vorgeschlagen worden war, sollte also folglich die Zusammenarbeit mit dem Germanisten fortgesetzt werden. Zumal der Fachbereich nach weitreichenden Umstrukturierungen versucht, zum Wintersemester wieder mehr Studierende anzusprechen. Hinter vorgehaltener Hand wurde dafür das Schlagwort "Vertrauenskontinuität" kolportiert. Obendrein gehören die Dekane zum erweiterten Präsidium und können somit die Gesamtentwicklung der Hochschule beeinflussen. Auch in diesem Zusammenhang darf gegenseitiges Vertrauen sicherlich nicht unterschätzt werden.

Offenbar war aber gewünscht worden, dass Mukherjee sein Vorgehen noch einmal persönlich in dem Gremium darlegt. Und das tat der 46-Jährige nun auch rund 70 Minuten lang. Mit dabei Vizepräsidentin Verena Dolle und ein Mitarbeiter der JLU-Rechtsabteilung. Doch alle drei mochten sich anschließend nicht zum Verlauf der "Befragung" äußern. Unverkennbar war aber ihr Interesse am Ausgang der Abstimmung, für die sie den schmucklosen Hörsaal verlassen hatten. Denn auf dem Flur warteten sie mit Journalisten auf das Ergebnis - bis sich 40 Minuten später die Türen öffneten. "Ich freue mich darüber, dass der Fachbereich mit dieser Entscheidung seine Handlungsfähigkeit im Dekanat behält", war die einzige Stellungnahme, die sich Joybrato Mukherjee - mit einem unverkennbar erleichterten Lächeln - nun doch entlocken ließ. Angehörige des FBR hingegen wollten den Ablauf der Zusammenkunft keinesfalls kommentieren und suchten alsbald das Weite.

"Ich freue mich natürlich", sagte Thomas Möbius, der kein Mitglied des Gremiums ist, wenig später im Telefonat mit dem Anzeiger. Lediglich aus der Ferne habe er das Ende der Versammlung abgewartet und sei inzwischen vom Sitzungsleiter über das Resultat verständigt worden. "Ich bin sehr froh, dass überhaupt eine Wahl stattgefunden hat." Denn auch darüber war im Vorfeld spekuliert worden. Nun solle schnell wieder die Arbeit für den Fachbereich in den Mittelpunkt rücken, der nicht nur angesichts der Pandemie, sondern auch wegen der großen Veränderungen gefordert ist. Seine zweite Amtszeit beginnt am 1. Oktober und dauert drei Jahre.

Freude und Enttäuschung

Unüberhörbar enttäuscht ist hingegen Mathilde Hennig vom Ablauf des Wahlverfahrens. "Es ging mir nicht darum, Dekanin zu werden", machte sie deutlich. "Es ging mir vielmehr darum, dass der FBR und nicht der Präsident darüber entscheidet, wer die Verantwortung für den Fachbereich übernimmt." Auch wenn das Vorgehen offenbar im Einklang mit dem HHG stehe, entspreche es nicht ihrer Vorstellung von einer demokratischen Wahl. Die Sprachwissenschaftlerin ist Mitglied des Gremiums und hat auch ihre Stimme abgegeben. Bei der Erörterung mit Joybrato Mukherjee war sie indes nicht anwesend. "Es wurde so dargestellt, dass es sich um eine Personalangelegenheit handelt, an der die betroffenen Personen nicht teilnehmen dürfen." Der Vermutung, dass vor allem die Unzufriedenheit mit der Amtsführung des Dekans ihre Motivation war, um "selbst Verantwortung übernehmen zu wollen", widersprach die Hochschullehrerin freilich nicht.