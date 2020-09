Krimifestival Gießen beginnt am 2. Oktober

Tim Frühling kommt mit seinem gewitzten Hessenkrimi am 9. Oktober nach Laubach. Foto: Krimifestival

giessen. Das Verbrechen ist immer und überall - auch in Corona-Zeiten. Davon erzählen werden beim diesjährigen Krimifestival Gießen (2. Oktober bis 8. November) unter anderem zwei echte Polizisten, ein Ex-Bankräuber sowie der Leiter der Frankfurter Rechtsmedizin. Wenngleich zwar angesichts der besonderen Umstände in diesem Jahr die ganz großen Namen aus der TV- und Kinowelt fehlen, so hat Organisator Uwe Lischper dennoch wieder ein spannendes Programm zusammengestellt, bei dem viele Publikumslieblinge sowie einige interessante Neuzugänge zu entdecken sind. Schauplätze des Lesefestivals sind neben Gießen auch Grünberg, Hungen und Laubach. Die sonst üblichen Häppchen gibt es diesmal nicht, die Möglichkeit zum Signieren der Bücher bleibt aber bestehen. Karten lassen sich ab Samstag, 12. September, reservieren - in einem neu entwickelten Prozedere. Um die sonst üblichen langen Schlangen zu vermeiden, wird sie zumindest in Gießen diesmal online abgewickelt (siehe Kasten).

Lange überlegt

"Lange habe ich überlegt, ob ich unter diesen Bedingungen wirklich ein Festival organisieren soll", erzählt Lischper im Pressegespräch. Doch dann siegte schließlich seine Lust auf Kultur, und so hat er unter dem Kunstwort-Motto "Mordalitäten" 19 Gäste nach Mittelhessen eingeladen, die das gesamte Spektrum des Fachs abdecken: vom Thriller über den Historienkrimi bis zum Comedystoff und der beliebten Kombination aus Lesung und Essen. "Es ist meines Wissens nach das einige Genrefestival dieser Art in ganz Deutschland", sagt der Gründer und Organisator angesichts der derzeit landauf, landab abgesagten Programme. Lischper stemmt seine Reihe fast komplett ohne die sonst als Sponsoren beteiligten Gewerbetreibenden. Dafür hat er neben der Fördereinrichtung "Leseland Hessen" auch die Stadt Gießen als Unterstützer hinzugewonnen. "Das Krimifestival" ist eine renommierte Reihe, mit der sich Gießen gut präsentieren kann", erklärt Annette Eidmann vom Kulturamt Gießen zu den Beweggründen der Stadt. Und Lischper zeigt sich dankbar, dass ihm auch die Autoren bei denen Honoraren entgegengekommen sind, "sie wollen ja alle unbedingt auftreten". So kann er die Festivalreihe in einem erträglichen Kostenrahmen halten, obwohl diesmal nur rund zehn Prozent der üblichen Plätze zur Verfügung stehen - insgesamt knapp 700. Im Netanya-Saal bleiben so etwa noch 35 Sitze, sonst werden es je nach Ort maximal 60 Plätze sein. Die Lesungen finden diesmal daher auch nicht in Geschäften oder an anderen ungewöhnlichen Spielstätten statt, sondern im Ulenspiegel, in der Pfarrei St. Thomas Morus, unter den Marktarkaden und im Netanya-Saal. Grünberg ist mit dem Kino und dem Modehaus Almendinger dabei, Laubach mit dem Rathaussaal und dem Landhotel Waldhaus, Hungen mit der Stadthalle. Hinzu kommen das Restaurant Schlosskeller sowie das Hotel & Restaurant Tandreas in Gießen, in denen kulinarische Lesungen zu erleben sind.

Los geht es am Freitag, 2. Oktober, um 20 Uhr in der Pfarrei St. Thomas Morus mit Robert C. Marley und seinem viktorianischen Krimi um Chief Inspector Swanson, der Ende des 19. Jahrhunderts die Anschläge auf mehrere Varieté-Künstler aufklären muss. Begleitet wird der Autor von der Musikerin Susanne Hill, die das Geschehen nicht nur untermalt, sondern sich auch an der Lesung beteiligt. Weiter geht es mit Christina Bacher, die am 4. Oktober unter den Marktarkaden ihren Marburg-Krimi nach einem wahren historischen Mordfall vorstellt. Dabei recherchiert eine Journalistin zu einem Verbrechen, das sich im Jahr 1861 abgespielt hat.

KARTEN Für das diesjährige Krimifestival vom 2. Oktober bis 8. November gibt es angesichts der Corona-Pandemie und den entsprechenden Hygienevorschriften in Gießen nur eine einzige Vorverkaufsstelle: die Tourist-Information in der Schulstraße 4. Karten können dort ab Samstag, 12. September, bestellt werden. Um vor Ort Schlangen zu vermeiden, müssen sie online unter www.giessen-entdecken.de/krimifestival reserviert und nach einer Rückmeldung zu einem festen Termin abgeholt werden. Vorab werden die Kunden dazu telefonisch von den Mitarbeitern informiert. "Auf diese Weise können wir Schlangen in der Tourist-Info vermeiden", erklärt Mitarbeiterin Silja Papenguth zu dem neu eingerichteten System. Eine Abendkasse wird es dagegen diesmal nicht geben. Unter dem entsprechenden Link sind alle buchbaren Veranstaltungen aufgelistet. Für Veranstaltungen in Grünberg, Hungen und Laubach gibt es auch einen Vorverkauf bei den jeweiligen kommunalen Veranstaltern sowie der Grünberger Buchhandlung Reinhard. Für jeden Käufer stehen bis zu vier Karten zur Verfügung. Bei Problemen lässt sich Veranstalter Uwe Lischper per E-Mail unter ulish@web oder telefonisch unter (0641) 72860 erreichen. Die Flyer mit dem kompletten Programm sind ab nächster Woche an den üblichen Orten erhältlich. Weitere Informationen gibt es im Internet. (red)

Susanne Mischke stellt am 6. Oktober mörderische Short Crime Storys in St. Thomas Morus vor. Am Tag darauf ist Mischke im Laubach zu erleben, wo sie den neunten Fall ihrer Hannoveraner Kommissarin Völxen präsentiert. Der aus dem hr-Fernsehen bekannte Tim Frühling ist am 9. Oktober mit seinem gewitzten neuen Hessenkrimi um den Bad Hersfelder Kommissar Rohde zu Gast im Rathaussaal Laubach. Sascha Gutzeit, seit Jahren Stammgast beim Krimifestival, kommt mit seiner Krimi-Retro-Leseshow am 11. Oktober ins Kino Grünberg sowie am 14. Oktober mit einem Fall für Kommissar Engelmann sowie "mörderischen Songs" seiner neuen CD in den Gießener Ulenspiegel. Dort gastiert am 13. Oktober auch der Autor, langjährige Polizist und Krimifestival-Debütant Mark Fahnert, der einen laut Lischper "knallharten Thriller" vorstellt. Die Schauspielerin Isabella Archan macht ihre Lesungen laut des Organisators immer wieder zu "kleinen Theaterstücken". Sie gastiert am 16. Oktober in Grünberg und am 17. Oktober in Gießen. Es folgt am 21. Oktober Peter Godazgar aus Halle, ein den Festival-Fans wohlbekannter Meister in Sachen Comedy-Crime.

Interessant zu werden verspricht auch der Besuch von Reiner Laux, der als "Gentleman-Bankräuber" bekannt wurde, weil er das Geld seiner Beutezüge zum Teil an wohltätige Einrichtungen spendete. In seinem Insiderbuch berichtet er von seinen Erfahrungen in verschiedenen Haftanstalten, am 22. Oktober im Ulenspiegel. Aus dem Fernsehen bekannt ist Schauspieler Roland Jankowsky. Der "Wilsberg"-Darsteller kommt am 31. Oktober mit Crime-Storys nach Hungen. Alte Bekannte sind auch Christian Lugerth und Harald Pfeiffer, die mit Kurzgeschichten zum Menü am 1. November im Schlosskeller Gießen gastieren. Der Düsseldorfer Polizist Klaus Stickelbroeck stellt den neuen Fall seines Detektivs Hartmann am 2. November in Gießen vor, Ralf Kamp kommt mit viel schwarzem Humor am 4. November ebenfalls nach Gießen.

Spannung verspricht auch Bestsellerautor Jan Costin Wagner, der seine Leser diesmal mit tiefliegenden Ängsten konfrontiert - am 5. November auch in Gießen. Für den Abschluss der diesjährigen Reihe sorgen dann Carsten Sebastian Henn mit seinem süffigen Krimi zum Menü der Tandreas-Küche am 6. November sowie der Frankfurter Rechtsmediziner Prof. Marcel A. Verhoff mit einem launigen Beitrag zur Darstellung der Rechtsmedizin im Krimi am 8. November.