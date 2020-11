Kripo warnt vor falschen Polizeibeamten

Jetzt teilen:

GIESSEN - Die Kriminalpolizei Gießen warnt vor Anrufen falscher Polizeibeamter, nachdem es auch in den Nachbarkreisen Marburg-Biedenkopf und Lahn-Dill in den letzten Tagen eine Häufung solche Betrugsanrufe gab. Dabei geben sich die Täter als Mitarbeiter der Polizei oder auch als Mitarbeiter des Landeskriminalamtes oder des Bundeskriminalamtes aus. Die Täter berichteten in den bislang bekannten Fällen von bevorstehenden Straftaten oder Einbrüchen und fragen die Angerufenen nach Bargeld, Gold oder anderen Wertgegenständen aus. Bislang sind keine Fälle, bei denen die Täter etwas erbeuteten, bekannt geworden, teilt die Polizei mit. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass die Unbekannten weiter in Gießen und den umliegenden Kommunen anrufen.

Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche und betont, Behörden und seriöse Unternehmen agieren nicht in dieser Form und fragen niemals am Telefon nach sensiblen Daten.

Mehr zum Schutz vor Betrügern und Betrugsmaschen unter www.polizei-beratung.de.