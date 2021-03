Krise der europäischen Demokratie?

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Fake-News, also gezielt in die Welt gesetzte Falschmeldungen, verbreiten sich schnell und wirken auf Meinungen und politische Diskurse. Sie haben zunehmend Auswirkungen auf die europäischen Demokratien. Das Europe-Direct-Informationszentrum (EDIC) Gießen lädt am Dienstag, 6. April, ab 18.30 Uhr zu einer kostenfreien Onlinediskussion ein, um Desinformation, Mythen und Verschwörungstheorien in Europa genauer unter die Lupe zu nehmen.

Gemeinsam mit EDIC-Leiter Michael Schär werden der Gießener Kognitionsforscher Professor Markus Knauff und Andreas Christ vom Team Europe Rednerdienst der Europäischen Kommission diskutieren. "Fehl- und Falschinformation sind in der modernen Zeit Teil hybrider Bedrohungen. Sie stellen die europäische Demokratie vor eine große Herausforderung", sagt Michael Schär. Seit vielen Jahren arbeite die EU Kommission aktiv gegen Desinformationen im öffentlichen Raum - vor allem auch im Internet und den sozialen Medien. Gerade der internationale Kampf gegen die Covid-19-Pandemie und das europäische Handeln in diesem Zusammenhang verleihen diesem Thema eine besondere Aktualität.

Interessierte können sich bis Sonntag, 4. April, unter https://rp-giessen.hessen.de/Veranstaltungen anmelden. Die Teilnahme ist kostenfrei.