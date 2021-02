Kritik an „irreführenden“ Plakaten in Gießen-Kleinlinden

Die Ortsvorsteher-Aspiranten Anja Helmchen (CDU) und Klaus Dieter Greilich (FDP) werben an der Kleinlindener Kirche an gegenüberliegenden Straßenseiten. (Foto: Jung)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN-KLEINLINDEN - (kg). Auch im Stadtteil Kleinlinden wird die bevorstehende Kommunalwahl am 14. März mit Plakaten in den unterschiedlichsten Variationen deutlich. Ankündigungen, Versprechen, Positionen verkündet die Werbung der politischen Parteien an den Straßenrändern und auf Plätzen. Dazu lächeln die Politiker herunter auf die, die vielleicht stehen bleiben und sich anschauen, was sie möglicherweise nach dem Wahltag erwarten könnte.

„Weiter Ihr Ortsvorsteher für Kleinlinden“, plakatiert der derzeitige Ortsvorsteher Dr. Klaus Dieter Greilich (FDP) und wirbt mit roter Weste über dem gelben Pullover – ein Markenzeichen von ihm – weiter für das Amt, das er seit 2016 bekleidet. Er erwecke damit den Eindruck, als ob ihn die Kleinlindener direkt in das Amt an die Spitze der Bürgervertretung wählen würden, empfinden in Kleinlinden einige Wähler. Und deshalb sprachen sie Egbert Schellhase an, der von 1997 bis 2001 für die CDU das Amt des Ortsvorstehers bekleidete, und baten um Aufklärung.

Schellhase, der sich an diese Zeitung gewendet hatte, sagte, für diese Leute und ihn sei diese Art der Wahlwerbung „irreführend“. Die Darstellung auf den Plakaten erwecke den Eindruck, der FDP-Politiker werde als Ortsvorsteher direkt gewählt. Die Direktwahl trifft aber nur für den Oberbürgermeister zu, der in Gießen im Herbst gewählt wird. Und ist nicht Teil der Kommunalwahl. Für dieses Amt bewerben sich derzeit zwei Kandidaten. Wenn die Kleinlindener am 14. März an die Wahlurnen gehen oder per Briefwahl abstimmen, geben sie ihre Stimmen für die Wahlen zum Ortsbeirat, der Stadtverordnetenversammlung und den Gießener Kreistag ab. Das weitere Procedere: In der ersten Sitzung des Ortsbeirates nach der Wahl kommen die für das Gremium gewählten Ortspolitiker zusammen und wählen dann aus ihrer Mitte einen Ortsvorsteher. Amtsinhaber Greilich sagte auf Anfrage dieser Zeitung: „Ich bin vor fünf Jahren für die FDP in den Ortsbeirat Kleinlinden gewählt und von diesem als Anführer der stärksten Fraktion zum Ortsvorsteher gewählt worden.“ Genau das strebe er wieder an und genau das bringe das Plakat zum Ausdruck. Auch vor fünf Jahren hatte er so für sich geworben. „Ich möchte nur daran erinnern, dass Adenauer und die CDU vor vielen Jahren auch plakatiert haben: ‚Auf den Kanzler kommt es an‘“, ergänzt der FDP-Politiker.

Acht der neun Ortsbeiratsmitglieder stimmten damals bei der konstituierenden Sitzung in geheimer Wahl bei einer Enthaltung für den Freidemokraten. Anja Helmchen (CDU) wurde 2016 stellvertretende Ortsvorsteherin. Jetzt strebt sie jedoch das Amt der Ortsvorsteherin an, wie sie eindeutig mit „Ortsvorsteherin für Kleinlinden“ auf den Plakaten mit ihrem Porträt verkündet. An der Kleinlindener Kirche werben die beiden Aspiranten mit Plakaten auf den gegenüberliegenden Straßenseiten fast Auge um Auge und wollen jeweils die Leitung der neunköpfigen Bürgervertretung erreichen.