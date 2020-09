Kritik an Postings der CDU Gießen

Die Fotos von Klaus Peter Möller tragen den Schriftzug der CDU. Screenshot: Gießener Linke

GIESSEN (olz). Ende August hat Bürgermeister Peter Neidel die erste Fahrradstreife der Ordnungspolizei mit zwei E-Bikes öffentlich präsentiert. Im Zusammenhang mit diesem Termin gibt es jetzt deutliche Kritik der "Gießener Linken". Denn bei der städtischen Präsentation hat Unionsfraktionsvorsitzender Klaus Peter Möller Fotos gemacht. Versehen mit dem Schriftzug "Ordnungspolizei ab sofort mit E-Bikes auf Streife. CDU Gießen. Mit uns geht das" hat Möller sie bei Facebook veröffentlicht. Die Linke, die diese Fotos auch auf dem Profil von Neidel gesehen haben will, sieht darin die Chancengleichheit für alle anderen Parteien verletzt.

Die "Gießener Linke" stelle sich die Frage, inwieweit die städtischen Mitarbeiter, die ebenfalls auf den Fotos zu sehen sind, informiert wurden, dass sie direkte Wahlhilfe für die CDU gemacht hätten. Die Partei geht davon aus, dass "die städtischen Mitarbeiter einer Neutralitätspflicht unterliegen und nicht für parteipolitische Zwecke instrumentalisiert werden wollen und dürfen. Genauso sollte der Bürgermeister in seinem Amt unabhängig agieren. Da der Wahlkampf bereits begonnen hat, ist für die 'Gießener Linke' dieses Vorgehen sehr befremdlich."

"Am besagten Tag war ich zufällig auf dem Weg über den Rathausplatz, als ich zunächst nur die beiden E-Bikes und zwei Mitarbeiter der Ordnungspolizei in einem neuen Outfit sah", entgegnet Möller. Mit einigen Passanten sei er stehengeblieben, um die Präsentation zu erleben und gemeinsam mit den anwesenden Pressevertretern zum Abschluss ein Bild zu machen. Es sei nicht außergewöhnlich, bei einem solchen Ereignis zu verweilen. "Dass man als kommunalpolitisch aktiver Gießener im Anschluss daran andere teilhaben lässt, welchem Ereignis man zufällig beiwohnte, ist in der heutigen Zeit nicht ungewöhnlich", resümiert Möller. Er moniert zugleich, dass sich die "Gießener Linke" zur Klärung nicht an ihn persönlich gewandt hätte.