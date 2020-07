Kritik an Umsiedlung von Schmetterlingen in Gießen

Seit Jahren wird über das Baugebiet "In der Roos" diskutiert. Die Vorbereitungen laufen mittlerweile. Archivfoto: Friese

GIESSEN-RÖDGEN. Die Entwicklung um das geplanten Neubaugebiet "In der Roos" schreitet voran. Harmonisch ist diese Entwicklung allerdings längst noch nicht: Dr. Konstantin Becker kritisiert das Abkeschern der geschützten Schmetterlingsarten, das in dem Gebiet derzeit stattfindet. "Ein Abfangen des Bläulings in 2020 ist nicht legitimiert", schließt der Ortslandwirt aus dem im vergangenen November beschlossenen Bebauungsplan. In einem Schriftwechsel, der dieser Zeitung vorliegt, teilt Becker der Stadt zudem mit, dass er ein Betreten seiner Grundstücke für das Abkeschern nicht mehr dulden werde. Die Stadt verweist im Gegenzug darauf, dass Becker durch Bescheid dazu verpflichtet ist, das Fangen der Tiere auf seinen Flächen zuzulassen.

Was ist zu dulden?

Wer die Debatten um das Neubaugebiet in Rödgen in den letzten Jahren verfolgt hat, kennt die Bezeichnungen: Immer wieder drehten sich die Diskussionen um die geschützten Falter Heller und Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling. Sie kommen in dem Gebiet vor und werden derzeit im Zuge der Vorbereitung der Erschließungsarbeiten auf die "Krebswiesen" umgesiedelt. Becker lehnt diese Maßnahme ab und bezieht sich auf einen sogenannten Ausnahmegenehmigungsbescheid vom 9. April dieses Jahres. Das Papier legitimiere das durch die Stadt beauftragte Abkeschern. Aber: "In diesem Bescheid ist vermerkt, dass dieser Bescheid während des Fangs und der Umsiedlung mitzuführen ist. Die gestern auf den Flächen tätige Person hat sich weder ausgewiesen noch konnte sie den Bescheid vorzeigen. Diese Vorgehensweise dulde ich nicht und werde sie auch weiterhin nicht dulden", teilt Becker mit.

Zudem sei in der Ausnahmegenehmigung vermerkt, dass er die Betretung seines Grundstücks nur zu dulden habe, wenn darauf geachtet wird, dass bei der Entnahme der Tiere, beim Transport und bei der Wiederausbringung darauf geachtet wird, dass "die Tiere nicht mehr als unvermeidbar beeinträchtigt werden", führt der Ortslandwirt aus. Die Person, die auf seinem Grundstück mit dem Einfangen befasst war, habe die Falter nach dem Fangen in grober Art und Weise festgehalten und mit einem Edding bemalt, was eindeutig nicht vereinbar mit der Bestimmung sei. "Eine Duldung der Betretung hat für mich unter diesen Umständen keinen Bestand", erklärt Becker. Neben weiteren Argumenten kommt er auch auf den maßgeblichen Bebauungsplan zu sprechen. Er definiere zwingend einzuhaltende Maßnahmen zum Artenschutz. "Die Maßnahmen müssen laut Beschluss der Stadtverordnetenversammlung im Jahr vor Beginn der Erschließungsarbeiten durchgeführt werden. Dies ist nicht geschehen! Ebenso nicht geschehen sind zwingend einzuhaltende Maßnahmen im Zusammenhang mit der artenschutzrechtlichen Ausnahmegenehmigung vom 9. April 2020. Die Maßnahmen in dem Ausnahmebescheid sind von der Unteren Naturschutzbehörde der Stadt Gießen selber verbindlich aufgestellt worden und wurden nicht umgesetzt. Ein Abfangen des Bläulings in 2020 ist demzufolge eindeutig gegen den Beschluss der Stadtverordnetenversammlung", so der Ortslandwirt. Das seit rund einer Woche durchgeführte Absammeln des Bläulings entziehe somit aus seiner Sicht dem Bebauungsplan die Abstimmungsgrundlage. "Ich kann nicht nachvollziehen, wie es zu so einer Situation kommen kann", meint Becker. Eine Erklärung könne sein, dass der Stadt die Textstellen im Bebauungsplan und in der Ausnahmegenehmigung nicht bekannt seien.

Verweis auf Bebauungsplan

"Die Belange des Naturschutzes sind Bestandteil des Bebauungsplans und müssen genau so umgesetzt werden. Keinesfalls ist es möglich, davon abzuweichen. Ansonsten könnten wir uns die Abstimmungen gleich sparen", erläutert der Rödgener. Er fordert die Stadt auf, sich bei der durchführenden Firma Regioplan nach der Anzahl der bislang gefangenen Exemplare der geschützten Falter zu erkundigen. "Diese Zahlen werden verdeutlichen, dass die in dem von genau dieser Firma Regioplan erstellten Gutachten zum Artenschutz getroffene Aussage, die Population der Ameisenbläulinge in der Roos wäre unbedeutend, schwach und nicht überlebensfähig, falsch getroffen wurde. Im Gegenteil, es scheint so zu sein, dass die Population des Ameisenbläulings in der Roos wesentlich stärker und vitaler ist als alle anderen im FFH-Gebiet Wieseckaue aufgeführten Populationen", resümiert Becker.

Die Stadt weist den Ortslandwirt darauf hin, dass er gemäß Bescheid vom 14. April von der Stadt beauftragte Personen zum Abkeschern der Schmetterlinge auf seine Grundstücke lassen müsse. Becker habe lediglich das Recht, von diesen Personen einen Nachweis für den Auftrag zu verlangen. Weitere Anforderungen könne er nicht stellen. Die Duldung des Zutritts könne der Rödgener nicht vom Vorliegen einer artenschutzrechtlichen Genehmigung oder seiner Meinung, artenschutzrechtliche Bestimmungen würden nicht eingehalten, abhängig machen. Seinen Hinweisen, dass Bestimmungen nicht eingehalten würden, werde man nachgehen. Neben Zwangsgeldern behält sich die Stadt ebenfalls vor, den "Zutritt durch andere rechtmäßige Vollzugsmaßnahmen durchzusetzen."