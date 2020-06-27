Samstag,
27.06.2020 - 12:30
3 min
Kritik des Monats Juni: Von nun an geht's bergab
Der Juni ist ein strahlender Sonnyboy, der seit Jahrtausenden verehrt wird - doch das ist ein großer Irrtum, wie unsere Kritik des Monats beweist.
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