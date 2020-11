Küchenbrand in Gießen-Rödgen

Als die Feuerwehr eintrifft, dringt Rauch aus der Küche im Erdgeschoss. Foto: Martina Klee/Berufsfeuerwehr Gießen

GIESSEN-RÖDGEN - GIESSEN-Rödgen (olz). Die Feuerwehr ist schnell in der Friedrich-Ebert-Straße, als am Montag Rauch aus einem Küchenfenster im Erdgeschoss dringt. Und sie hat die Situation zügig im Griff: "Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt, aber es entstand Sachschaden", sagt Feuerwehrchefin Martina Klee. Am späten Nachmittag gibt die Polizei die Brandursache bekannt: Eine Dunstabzugshaube hat leicht Feuer gefangen. Es sei zu leichten Verrußungen gekommen, nicht jedoch zu Personen- oder Gebäudeschäden. Die Feuerwehr war mit insgesamt 23 Kräften vor Ort, darunter Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr Gießen-Rödgen und der Tagesalarmkräfte aus dem Rathaus.