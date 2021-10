Kühlschrank in Gießen als "Bunker" für Speed

Treffer für die Polizei: Eine Fahrzeugkontrolle war Ausgangspunkt für die Wohnungsdurchsuchung beim Angeklagten. Symbolfoto: Mosel

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Für die Polizei war die Fahrzeugkontrolle an der Westanlage ein echter Treffer. Denn dem jungen Mann am Steuer mangelte es nicht nur an einem Führerschein. Vor seinem Ausflug hatte er zudem Speed konsumiert. Und obendrein transportierte er ein Tütchen mit knapp zehn Gramm Marihuana sowie eine szenetypische Feinwaage. Das Malheur hatte damit für den 23-Jährigen aber noch kein Ende. Warum auch immer, stimmte er "freiwillig" einer Durchsuchung seiner Wohnung in Wieseck zu. Dort entdeckten die Beamten im Kühlschrank alsbald rund 800 Gramm Amphetamine, in einem Wäschekorb einen verbotenen Schlagring sowie im Wohnzimmer Verpackungsmaterial und dicht daneben gleich zwei Messer. Zwar machten sich die Ermittler an jenem Apriltag 2020 nur die Mühe, eines der Schneidegeräte sicherzustellen. Doch auch das reichte für eine Anklage wegen "Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge mit Waffen". Ein schwerwiegendes Delikt, das ziemlich weit ausgelegt wird und mit einer Mindeststrafe von fünf Jahren bedroht ist. Nicht zu vergessen das Fahren ohne Fahrerlaubnis und den Verstoß gegen das Waffengesetz. Weil das Amtsgericht Delinquenten aber maximal für vier Jahre hinter Gitter bringen darf, muss sich der reumütige, zurückhaltende Gießener nun vor dem Landgericht verantworten.

Hohe Strafandrohung

Selbst mag er sich dazu nicht äußern, sondern lässt seinen Verteidiger Ramazan Schmidt eine Erklärung abgeben. Dabei wird schnell deutlich, dass Pandemie und Lockdown erhebliche Auswirkungen auf die Drogenszene hatten. Wegen Corona habe sich sein Mandant nämlich immer mehr zurückgezogen, gleichzeitig aber seinen Konsum von weichen und harten Drogen beträchtlich gesteigert. Da seine karge staatliche Unterstützung nicht auch noch dafür ausreichte, seien schnell Schulden aufgelaufen. "Mein Mandant hat sich deshalb bereit erklärt, als Bunkerhalter für seine Bezugsquelle zu fungieren", formuliert der Jurist leicht verklausuliert. Wenige Tage vor dem Besuch der Fahnder in der Souterrainbleibe habe ihm sein Drogenlieferant das Rauschmittel anvertraut. Grob zusammengefasst, sei ihm mitgeteilt worden, wann, wo, wer davon etwas bekommen sollte. Mit dem Messer habe der 23-Jährige die Ware lediglich portioniert und dass er einen Schlagring besitze, habe er längst vergessen. "Beides stand mit den Betäubungsmitteln in keinerlei strafbewährtem Zusammenhang", versichert der Verteidiger vor der Siebten Strafkammer. Und fügt hinzu: "Es gibt so eine Tendenz, sobald irgendwo ein Messer auftaucht, gleich ein Handeltreiben mit Waffen festzustellen." Zumindest schildert eine Kommissaranwärterin, die bei der Durchsuchung anwesend war: "Ich hatte nicht das Gefühl, dass von dem Angeklagten eine Gefahr ausging." Trotz der Stichwerkzeuge in Griffnähe. Der junge Mann habe sich vielmehr "sehr kooperativ" verhalten. "Teilweise tat er mir eigentlich nur leid, wie er so dasaß." Insbesondere wegen des unaufgeräumten Zustands - "und das ist noch freundlich ausgedrückt" - der Wohnung.

Das offenbar verwahrloste Zuhause des 23-Jährigen beschäftigt auch den Vorsitzenden Dr. Klaus Bergmann, dem etliche Fotoaufnahmen mit den Akten übermittelt worden sind. "Was haben Sie denn die ganze Zeit gemacht, dass das so aussieht?" Ohne zu beschönigen, beschreibt der Angeklagte, dass er einfach so in den Tag hineingelebt habe. Aufräumen, Müll entsorgen oder Putzen gehörten für ihn nicht dazu. Stattdessen hatten ihn Amphetamine, Marihuana und Kokain fest im Griff. Und das bereits seit seinem 14. Lebensjahr. Aus seiner Abhängigkeit resultieren mehrere Vorstrafen - unter anderem wegen gemeinschaftlichen schweren Diebstahls und Urkundenfälschung.

Freilich hielt das Leben ungeachtet seiner Lese-Rechtschreibschwäche auch Erfolge für ihn bereit. Einen Berufsorientierungsabschluss konnte er nach der neunten Schulklasse vorweisen, ein Jahrespraktikum in seinem Traumberuf als Kraftfahrzeugmechatroniker erfolgreich absolvieren. Nach dem schnellen Abbruch der Berufsschule aber ging es - wohl auch wegen falscher Freunde - kontinuierlich bergab. Seine Eltern hätten sich zwar bemüht, ihn zu einer Drogentherapie zu bewegen, "doch ich habe abgelehnt", sagt der junge Mann mit stockender Stimme. Also sei er ausgezogen, habe eine erste Wohnung wegen Mietrückständen verloren und sitzt nun in Untersuchungshaft. "Ich kann den Lebensstil mit den Drogen auch nervlich nicht mehr aushalten", räumt er im Saal 227 des Landgerichts ein. Inzwischen habe er eine Entgiftung hinter sich, nehme keine Drogen mehr und möchte endlich selbst eine Therapie beginnen. Vom Gefängnis aus habe er derweil einen Aushilfsjob bei einem Hausmeisterservice organisiert. Den wolle er aber nur solange machen, bis er einen Ausbildungsplatz gefunden habe.

Ob er die zwei Berufsrichter und zwei Schöffen davon überzeugen kann, dass es ihm mit diesen Zukunftsplänen tatsächlich ernst ist, wird sich an den weiteren Verhandlungstagen zeigen. "Wie sollen wir sicher sein, dass das klappt?", merkt der Vorsitzende durchaus skeptisch an. Der Hinweis des Angeklagten, dass er keinen Kontakt mehr zu den falschen Freunden von früher habe, scheint jedenfalls nicht ausreichend zu sein. "Man kann nicht immer alles auf den Freundeskreis schieben." Und wenig plausibel war auch die Beteuerung, den goldglänzenden Schlagring nur gekauft zu haben, "um ihn in den Schrank zu legen". Zumal der 23-Jährige bereits wegen des Besitzes eines ebenfalls verbotenen Faustmessers verurteilt wurde.

Unterstützt wird der Angeklagte indes von seinen Eltern, die Mutter verfolgt den Prozess im Zuschauerraum und besucht ihn in der Justizvollzugsanstalt. Auch zum Vater, der als Lkw-Fahrer viel unterwegs ist, sei das Verhältnis gut.