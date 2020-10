Kult mit der Schärfe: "Best Worscht in Town" jetzt auch in Gießen

Jetzt auch in Gießen: Zwischen Marktplatz und Berliner Platz findet sich der etwas andere Imbiss von "Best Worscht in Town". Foto: Lemper

GIESSEN - Wer nicht genau hinschaut, kann den Laden in der Neuen Bäue schnell mal übersehen. Das gilt allerdings nicht für die Schlange wartender Gäste. "Ich hab' so lang uff die Curryworscht gewaddet, ich wollt' nemmer als nach Frankfurt fahre", erklärt ein hungriger Kunde in breitem Dialekt. Was er meint: In Gießen hat nun zwischen Marktplatz und Berliner Platz die 26. Filiale von "Best Worscht in Town" eröffnet. Dabei handelt es sich keineswegs um eine herkömmliche Imbissbude. Denn "Best Worscht" hat längst einen Kultstatus erlangt. Auch Inhaber und Unternehmensgründer Lars Obendorfer, genannt "Godfather of Worscht", ist zufrieden. Sein Motto: "Locker sein, Späßchen machen, keine Meinung haben. Es gibt keine Diskussion mit dem Gast."

Die Geschichte von "Best Worscht" begann 1994, als Obendorfer in den Imbiss seiner Oma im Frankfurter Grüneburgring einstieg. So legte er den Grundstein für sein Franchise-Geschäft. Aus den USA besorgte er sich verschiedene Saucen mit unterschiedlichen Schärfegraden und experimentierte damit. So wurde nicht nur der Imbiss immer bekannter, sondern auch Obendorfer und seine Kreationen selbst. Bei "Best Worscht" dominieren heute zwei Fragen: Wie scharf soll es sein? Und welchen Geschmack soll die Wurst haben?

Bei Neueröffnungen legt Lars Obendorfer Wert darauf, die Sache langsam anzugehen. Mit seiner zweiten Filiale in der Berger Straße in Frankfurt startete er erst gut 20 Jahre nach der Premiere. Mehr als zwei oder drei Neugründungen pro Jahr sind nicht beabsichtigt. Immerhin ist "Best Worscht" aber auch in Dubai vertreten. Das Unternehmen soll gleichwohl gemächlich wachsen und nicht künstlich aufgeblasen werden. So mussten die Gießener, die Lust auf die Kult-Currywurst hatten, bislang meist nach Frankfurt fahren.

Hinter dem Tresen in der Neuen Bäue steht Mirko Lacic zusammen mit einem seiner Kollegen. Lacic, von Beruf Koch, hat das Gießener Franchise übernommen. Unterstützung bekommt er von seinem Onkel, der sich um Planung und Organisation kümmert. Dass man die Philosophie des "Godfather of Worscht" verinnerlicht hat, zeigt sich schnell: Zur Begrüßung gibt's meist ein "Gude", Gäste werden grundsätzlich geduzt. Das aber wird akzeptiert.

Generell ist die Stimmung locker; die beiden Kroaten hinter dem Tresen haben stets einen lustigen Spruch auf den Lippen und beraten bereitwillig zu Schärfegrad und Geschmacksrichtung. Das Versprechen: Wer sich mal im Geschmack oder der Schärfe vertan hat, erhält kostenlos Ersatz. "Die Sache mit der Schärfe ist eben Kult bei 'Best Worscht'", weiß Lacic. Die schärfste Stufe "FBI" hat immerhin stolze 1 200 000 Scoville. Ein Vater, der mit seinen zwei Kindern die Wurst probieren möchte, belässt es beim Schärfegrad "B" - das entspricht in etwa Tabasco - und bestellt sich vorsichtshalber gleich noch einen Kakao dazu. "Man weiß ja nie."

Es scheint fast, als hätten die Gießener schon sehnsüchtig auf "Best Worscht" gewartet. "Das Geschäft läuft super. Wir sind sehr gut von den Kunden angenommen worden und freuen uns über jede Menge positive Rückmeldungen. In der ersten Woche haben sie uns wirklich die Bude eingerannt", erzählt Mirko Lacic und strahlt übers ganze Gesicht. Und bald soll dann auch noch ein spezieller "Gießen Style" bei den Geschmackssorten kreiert werden, verspricht der Koch. "Wir haben einige Ideen im Kopf."

Geöffnet ist momentan montags bis samstags von 11 bis 19 Uhr. Ausgewählt werden kann zwischen Bratwurst, Rindswurst und einer veganen Wurst sowie mehr als neun verschiedenen Currysaucen und sieben Schärfegraden.