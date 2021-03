Kultur im Netz - Mehr als klassische Ware

Jetzt teilen:

GIESSEN - Kulturgut ist mehr als eine klassische Ware - zu dieser Erkenntnis sind auch Zwölftklässler der Gesamtschule Gießen-Ost gelangt, nachdem sie sich im Deutschleistungskurs mit der Erzählung "Der Sandmann" auseinandergesetzt haben. Zum Abschluss dieser Unterrichtseinheit war eigentlich eine Theateraufführung in der "Katakombe" in Frankfurt geplant. Corona-bedingt war dies nicht möglich. Stattdessen schauten sie sich das Stück auf Video an - ergänzt um eine Nachbesprechung mit der Regisseurin Carola Moritz per Videokonferenz. Das veranlasste die Oberstufenschüler dazu, sich allgemein mit "Kultur im Netz" zu beschäftigen. Der Leitgedanke: "Nach dem Lockdown wollen wir leben wie davor - doch wie soll das funktionieren, wenn Kultureinrichtungen nicht mehr bestehen?"

Die Jugendlichen sehen Vorteile im digitalen Kulturangebot, auch weil keine Anreise zu einem bestimmten Theater nötig ist. Das biete denjenigen Menschen, denen aus zeitlichen oder monetären Gründen eine kulturelle Teilhabe verwehrt wird, die Möglichkeit, trotzdem zu partizipieren. Andererseits leben kulturelle Einrichtungen von der Interaktion mit dem Publikum. Ein Ansatz zur Lösung dieses Problems könnte die Nutzung von sozialen Netzwerken sein. "Die für Kunst und Kultur so wichtige menschliche Interaktion könnte auf einer anderen Ebene stattfinden und gleichzeitig für ein Zusammengehörigkeitsgefühl sorgen. Das Coronavirus zerrt nicht nur an unseren Nerven, sondern auch an zahlreichen Existenzen. Zu diesen Zeiten kann jeder kleine Beitrag Künstler unterstützen", so das Fazit.