Kultur in Corona-Zeiten: "Nachttanzdemo" in Gießen will Zeichen setzen

Klare Laufwege und mit Kreide markierte Sitzflächen: Bei der "Nachttanzdemo" ist alles ein bisschen anders. Foto: Leyendecker

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Giessen. Dass bei der "Nachttanzdemo" nicht alles so laufen würde wie in den Jahren zuvor, war Teilnehmern und Veranstaltern von Anfang an bewusst. Die der Corona-Pandemie geschuldeten Beschränkungen sorgten dafür, dass vor allem Improvisationstalent gefragt war. Statt eines Demonstrationszuges durch die Stadt gab es am Samstagabend fünf verschiedene Standorte mit Bühnen: am Messeplatz, in den Lahnwiesen, am Rugbyfeld, im Theaterpark und am Schwanenteich. Wer dabei sein wollte, musste sich online registrieren, möglichst mit Gruppen von bis zu zehn Leuten. Die Bestätigung folgte per QR-Code. Demo-Feeling kam so erstmal nicht auf. Nach Angaben der Polizei, die auf Anfrage berichtete, dass alles "weitgehend friedlich" geblieben sei und Hygieneregeln zumeist eingehalten worden seien, versammelten sich etwa 900 junge Leute - und damit weniger als erwartet.

An den Lahnwiesen ist die "Einbahnstraße" als Fußgängerweg schnell zu erkennen. Nur eine Richtung ist erlaubt. Hendrik, ein Teilnehmer, findet das Ganze "sehr interessant", aber zugleich "etwas umständlich" gelöst. "Wenn Du auf Toilette musst, musst Du einmal komplett außen herum." Dass sich die angemeldeten Gruppen in mit Kreide eingezeichneten und von Gängen umgebenen Kreisen ohne Maske bewegen dürfen, begrüßt er dagegen. Groß genug seien sie jedenfalls, sodass "da problemlos zehn Personen reinpassen". Das Motto des Abends, "Maskenball statt Totentanz", kennen Hendrik und seine Kumpels, allerdings können sie nicht wirklich viel damit anfangen. Nach vier Monaten coronabedingter Pause sind die meisten trotzdem zufrieden und machen das Beste aus der Situation: "Let's give it a try", also "Lasst es uns versuchen" ist ein häufig zu hörender Satz. Die Umstände und die getroffenen Maßnahmen werden akzeptiert, "es ist halt so". Auch die Bands sind glücklich, wieder auftreten zu können. Die Stimmung ist locker. Und: "Es ist keine reine Saufveranstaltung mehr, hier geht's heute wirklich um was", meinen ein paar Studierende. Was besonders an den Lahnwiesen auffällt, ist das große Aufgebot von Ordnungsamt und Polizei. Jeder, der sich außerhalb seines Kreises ohne Maske aufhält, wird sofort ermahnt.

Am Schwanenteich sind ebenfalls Plakate mit klaren Anweisungen angebracht: "Wir bitten Euch, die Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen zu beachten und appellieren, für deren Einhaltung auch im mitgebrachten Freundeskreis zu sorgen." Es ist zu merken, dass das entgegengebrachte Vertrauen, die "Nachttanzdemo" stattfinden zu lassen, nicht enttäuscht werden soll. Für Malte, der selbst zu einer der Bands gehört, steht ohnehin außer Zweifel, dass das Leben weitergehen muss, gerade auch mit kulturellen Angeboten. "Du kannst ja niemanden auf Dauer zuhause einsperren", betont der Musiker. Die Resonanz stimmt ihn "echt happy". Und die Botschaft, die er und viele Gleichgesinnte verbreiten möchten, ist eindeutig: "Wir haben ein klares Zeichen gesetzt, dass man Kultur während Corona machen kann. Kultur verbindet und Kultur verpflichtet. Dennoch kämpfen viele Kulturschaffende um ihre Existenz." Daher sei es bedauerlich, dass "die Hilfen manchmal einfach falsch angelegt werden".