Kultur mit Abstand

giessen (red). Ein Schritt hin zur lange verlorengegangenen Normalität: Die Gießener Kultureinrichtungen Stadtbibliothek, Kunsthalle und Oberhessisches Museum öffnen ab dem kommenden Dienstag, 19. Mai, wieder ihre Türen für das Publikum. Das meldet die Stadt Gießen in einer Pressemitteilung. Das KiZ wird demnach erst mit der nächsten Ausstellung am 25. Juni wieder für die Öffentlichkeit zugänglich sein.

In allen nun öffnenden Einrichtungen gelten die eingeübten Hygiene- und Abstandsregeln. Die Besucher werden dazu um Einhaltung eines Mindestabstands von 1,5 bis zwei Metern zu anderen Personen gebeten. Ebenso um gründliches Händewaschen und das Tragen von Mund-Nasenmasken. Gruppenbesuche sind bis maximal fünf Personen zulässig. Zudem besteht beim Besuch die Verpflichtung, Mund und Nase zu bedecken, auch die Aufsichten sind mit Mund-Nasen-Bedeckung ausgestattet. Vom Personal gereinigt werden regelmäßig die Kontaktbereiche (Türklinken, Handläufe). Die Besucher werden auch vor Ort über geltende Bestimmungen informiert.

Die Einrichtungen öffnen meist mit geänderten Öffnungszeiten (siehe Kasten), für die Kunsthalle und die Stadtbibliothek ist auch die Eingangssituation verändert. Damit die jeweiligen Besucher ohne Wartezeiten am Haupteingang des Rathauses Zugang zu den Einrichtungen bekommen, wird ein separater Eingang für sie ausgeschildert. Die Kunsthalle hatte während der Schließzeit einen digitalen Besuch der Ausstellung von Hélène Delpart ermöglicht. Nun wird ab Dienstag auch der persönliche Besuch der Ausstellung "With my voice i'm calling you" möglich. Die Soloshow der französischen Künstlerin wurde bis zum 31. Juli verlängert.

Den Nutzern der Stadtbibliothek steht diese nun wieder für die Ausleihe zur Verfügung. Entsprechend der auch für Geschäfte geltenden Berechnung von 20 Quadratmetern pro Person können sich laut Pressemitteilung maximal 35 Personen gleichzeitig in den Räumen aufhalten. Der Aufenthalt sollte auf maximal 20 Minuten beschränkt werden. Insbesondere Familien wird daher geraten, möglichst nur mit einer Person die Bibliothek zu besuchen und die Literaturauswahl über den Online-Katalog unter stadtbibliothek.giessen.de online vorzubereiten. Die Lesebereiche stehen vorläufig nicht zur Verfügung.

Zu besichtigen sind ab dem 19. Mai auch wieder im Wallenfels'schen Haus die Vor- und Frühgeschichte, die Antikensammlung der Justus-Liebig-Universität, die Sammlung Heinz Beer zu tibetischer Kunst und die archäologischen Funde verschiedener Epochen. Im Leib'schen Haus sind die Gießener Handwerks- und Industriegeschichte, die Volkskunde, die Epochenräume und die Stadtgeschichte zu den gewohnten Öffnungszeiten zugänglich. Damit in den Treppenhäusern und im schmalen Übergang zwischen den beiden Häusern des Museums die Abstandsregel eingehalten werden kann, wird eine Einbahnstraße eingerichtet. Das Museum wird nur über das Wallenfels'sche Haus betreten und nur über das Leib'sche Haus verlassen.

ÖFFNUNGSZEITEN Für Stadtbibliothek, Kunsthalle und Oberhessisches Museum gelten ab der Neueröffnung am kommenden Dienstag folgende Öffnungszeiten. t Stadtbibliothek: Dienstag 14-18 Uhr, Mittwoch 10-14 Uhr, Donnerstag 14-18 Uhr, Freitag 10-14 Uhr. u Kunsthalle: Dienstag bis Freitag: 14-18 Uhr. Samstag und Sonntag 10-18 Uhr. O Oberhessisches Museum, Wallenfels'sches und Leib'sches Haus: Dienstag bis Sonntag: 10-16 Uhr. Altes Schloss (geschlossen wegen Bauarbeiten). e KiZ: geschlossen bis 25. Juni. (red)

Verzichtet wird auf das Auslegen von Ansichtsexemplaren. Ausstellungskataloge und -broschüren sowie Postkarten sollten, wenn möglich, per Mail (museum@giessen.de) bestellt werden.

Da das Alte Schloss in Kürze Baumaßnahmen unterzogen wird, bleibt es wie geplant bis voraussichtlich Ende August geschlossen. Dann soll die Ausstellung "Feuer und Flamme für diese Stadt. Das bewegte Gießen in den 80er Jahren" verlängert und bis Ende Oktober zugänglich bleiben.