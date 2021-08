Kulturprogramm an ungewöhnlichen Orten

Spielt Balladen, Blues und Jazz-Standarts: das Duo Sigrun Bepler und Burkhard Mayer. Foto:

GIESSEN - Gleich vier Mal lädt die Gießen Marketing GmbH am Samstag und Sonntag, 21. und 22. August, zu ihrer Open-Air-Veranstaltungsreihe "NeuGIerig" ein. Musik, Lesung und Theater an ungewöhnlichen und ausgewählten Orten werden das Wochenende prägen, das normalerweise für das Gießener Stadtfest reserviert ist.

Das Künstlerpaar Jaqueline und Peter Herrmann, auftretend als "Herr Petermann und seine Frau", werden mit ihrer Lesung aus Fredrik Backmans Roman "Oma lässt grüßen und sagt, es tut ihr leid" am Samstag ab 17 Uhr für Unterhaltung im Hof des Alten Schlosses sorgen. Zwischendurch greifen die beiden zur Querflöte und Bassgitarre und untermalen diese "Lesung mit Musik" mit klassischen, lateinamerikanischen und modernen Klängen. Tickets sind für 12 Euro online zu erwerben. Insgesamt sind 20 Tickets verfügbar.

Um 19 Uhr wird dann das Jazz-Duo Sigrun Bepler und Burkhard Mayer das Publikum auf dem Gelände des Stadtreinigungs- und Fuhramtes in der Schlachthofstraße begrüßen. Mayer ist in der Gießener Jazz-Szene ein bekannter Name, insbesondere durch seine Mitarbeit in Bands wie "Afro Kunda", "Chinchilla Star" sowie eigenen Formationen. Sigrun Bepler ist ein Geheimtipp, die seit einigen Jahren Jazz-Standards in der Tradition der großen Jazz-Sängerinnen wie Sarah Vaughn und Ella Fitzgerald interpretiert. Das eingespielte Team intoniert Balladen, Blues und Jazz-Latin-Standards. Tickets sind für 12 Euro online zu erwerben. Insgesamt sind 50 Tickets verfügbar.

"Wir freuen uns, dass wir ein so vielfältiges Programm an ganz unterschiedlichen Orten in Gießen auf die Beine gestellt haben. Dies wäre ohne die Unterstützung der Stadtwerke Gießen nicht möglich gewesen", betont Geschäftsführer der Gießen Marketing GmbH Frank Hölscheidt.

Am Sonntagnachmittag um 16 Uhr können sich vor allem die kleinen Theaterfans auf den Auftritt des Tinko Kindertheaters im Innenhof der Kongresshalle Gießen freuen. Der Klassiker um die verwöhnte Königstochter, die ihre goldene Kugel in den Brunnen fallen lässt und unerwartete Hilfe von einem Frosch erhält, wird von dem bekannten Gießener Kindertheater kurzweilig und mit viel Situationskomik für Kinder ab vier Jahren inszeniert. Um vielen Kindern den Zugang zu dem Stück zu ermöglichen, bitten die Veranstalter darum, dass nur ein Erwachsener pro Haushalt oder Familie an der Aufführung teilnimmt. Tickets sind für Kinder für Euro und für Erwachsene für 12 Euro online erhältlich. Insgesamt sind 50 Tickets verfügbar.

Den Abschluss macht das Gießener Trio "Akustik Jukebox" um 19 Uhr auf dem Hof des LiebigMuseums. Das Trio, bestehend aus Carmen Nega (Gesang), Alexander Hock (Bass) und Henry Schmidt (Gitarre), spielt eigene Lieder und interpretiert Stücke aus den Charts. Harmonisch umarrangiert und melodisch verspielt erklingen bekannte Stücke in einem neuen akustischen Gewand. Tickets sind für 12 Euro online erhältlich. Insgesamt sind 30 Tickets verfügbar.

Alle Tickets für die Veranstaltungen sind über das Buchungssystem pretix unter https://pretix.eu/giessenmarketing/ erhältlich. "Wir sind alle sehr froh, dass die aktuelle Lage wieder kulturelle Veranstaltungen zulässt und wir mit diesen kleinen, aber feinen Veranstaltungen zur Belebung und Unterstützung unserer heimischen Kunst- und Kulturszene beitragen können", sagt Bürgermeister Peter Neidel. Natürlich seien dabei alle notwendigen Hygienemaßnahmen zu beachten.