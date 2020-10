Kulturveranstalter sagen reihenweise Programme ab

Das wird es im November nicht geben: ein voller Saal im Gießener Kinopolis. Foto: Kinopolis

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN/LICH/WETTENBERG - Der ab Montag bundesweit geltende Teil-Lockdown trifft auch die heimische Kulturbranche hart. Zwar werden an diesem Wochenende noch einige wenige Veranstaltungen stattfinden, darunter etwa die Premiere der Operette "Die Fledermaus" im Stadttheater, aber ab Montag ist vorläufig Schluss mit Theater, Kino, Konzerten, Lesungen und Ausstellungen.

Komplett abgesagt wurde das Filmfestival Globale Mittelhessen, das eigentlich am heutigen Freitag starten und bis zum 14. November an Standorten in der gesamten Region laufen sollte. Das Veranstalterteam habe einstimmig entschieden, das Festival im Ganzen auf den nächstmöglichen Zeitpunkt zu verschieben, heißt es in einer Pressemitteilung. "Für die zweite Chance gibt es zur Zeit keinen Termin, allerdings ist das Festival das Frühjahr 2021 angedacht."

Im Licher Traumstern wird die Leinwand dagegen zumindest noch bis Sonntagabend bespielt. "Wir können unser kleines Festival mit italienischen Filmen noch zuende bringen, sagt Betreiber Edgar Langer. Zudem gebe es tolle Neuerscheinungen, die gerade erst angelaufen sind. Das Traumstern-Team habe angenommen, mit seinem Sicherheitskonzept, reduzierte Sitzplätze, umgestaltetes Foyer, rigide Maskenpflicht, die Vorgaben sehr gut umgesetzt zu haben, erklärt Langer, "zumal uns auch das Publikum toll unterstützt hat". Die erzwungene Schließung sei vor diesem Hintergrund "natürlich richtig bitter". Immerhin: Die angekündigte staatliche Unterstützung sieht er als "sehr gute Grundlage, um diese Situation zu überstehen".

Für Dr. Gregory Theile, Geschäftsführender Gesellschafter der Kinopolis Management Multiplex GmbH und damit auch für die beiden Gießener Kinos am Berliner Platz und in der Bahnhofstraße verantwortlich, hat die Schließung allerdings "dramatische wirtschaftliche Konsequenzen". Er kritisiert "das undifferenzierte Vorgehen der Regierung" als "nur schwer nachvollziehbar". Kinos verfügten über umfassende Hygienekonzepte, könnten eine praktisch lückenlose Kontaktnachverfolgung gewährleisten und so gebe es bislang in ganz Deutschland noch keinen einzigen Fall, der auf eine Infektion im Kino zurückzuführen sei. Es seien "sichere Orte, daher wäre eine Regelung, die die Risikosituation der betroffenen Branchen besser berücksichtigt, der sinnvollere Weg gewesen". Für Theile ist nun entscheidend, "inwieweit die versprochenen wirtschaftlichen Hilfen bei den betroffenen Unternehmen ankommen werden. Bislang sind unsere Kinos - vor allem die hessischen Standorte - praktisch leer ausgegangen."

Vom Lockdown betroffen ist auch das Restprogramm des Gießener KrimifestivalsDie Veranstaltung "Lesung mit Menue" im Restaurant Schlosskeller wird wie geplant am kommenden Sonntag stattfinden, berichtet Veranstalter Uwe Lischper. Alle weiteren Programmpunkte werden abgesagt, das Eintrittsgeld wird von der Tourist Info erstattet. Das Literarische Zentrum Gießen (LZG) als Mitveranstalter arbeitet an einem Nachholtermin für die abgesagte Lesung mit Autor Jan Costin Wagner (5. November), hier gelten die Tickets auch für den neuen Termin. Alle anderen Veranstaltungen werden laut Lischper auf absehbare Zeit nicht stattfinden, die Eintrittskarten sollten daher zeitnah zurückgegeben werden.

Auch das LZG sagt sein komplettes Novemberprogramm ab. Dazu zählen neben dem Auftritt von Jan Costin Wagner auch die Lesung in einfacher Sprache mit Kristof Magnusson am 12. November und der Besuch des rumänischen Autors Radu Vancu am 26. November. Das LZG-Büro "bemüht sich um Ersatztermine, Karten können aber auch zurückgegeben werden", heißt es in einer Pressemitteilung. Das Büro bleibt jeweils donnerstags von 10 bis 14 Uhr erreichbar.

Abgesagt ist auch der für 1. November vorgesehenen Auftakt der Wettenberger Winterkonzerte, die "Auflagen im Landkreis Gießen lassen eine Durchführung nicht mehr zu", heißt es in einer Pressenotiz. Und auch das Wetzlarer Franzis hat sein Programm eingestellt.