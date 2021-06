Kundencenter der Barmer wieder geöffnet

Jetzt teilen:

GIESSEN - Die Mitarbeiter der Barmer-Geschäftsstelle in Gießen freuen sich, ihre Kunden wieder persönlich vor Ort beraten zu können. Möglich wird die Öffnung der Geschäftsstelle durch die anhaltend niedrige In-zidenz im Landkreis Gießen. "Es ist schön, dass wir wieder für alle Kundinnen und Kunden vor Ort da sein können. Auch während der Corona-bedingten Schließung der Geschäftsstelle konnten unsere Versicherten einen individuellen Termin zur persönlichen Beratung vereinbaren. Dies ist sehr gut angekommen", so Steffen Reucker, Regionalgeschäftsführer der Barmer Gießen in einer Pressemitteilung.

Das Kundencenter in der Westanlage 7 kann montags bis mittwochs von 9 bis 18 Uhr Uhr besucht werden. Donnerstags öffnet die Geschäftsstelle von 9 bis 19 Uhr und freitags von 9 bis 16 Uhr. Um die Gesundheit der Versicherten und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gleichermaßen zu schützen, gelten die üblichen Hygieneregeln. Um Wartezeiten möglichst zu vermeiden, rät Reucker weiterhin zur Vereinbarung eines individuellen Beratungstermins.

Eine Übersicht über alle Kontaktmöglichkeiten gibt es unter: www.barmer.de/persoenliche-beratung.