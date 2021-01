Kundgebung am Kugelbrunnen

Jetzt teilen:

GIESSEN - Ein zivilgesellschaftliches Bündnis von über 140 Initativen und Gruppen unterstützt den Aufruf von Balkanbrücke, Seebrücke und Pro Asyl, das die sofortige Evakuierung und Aufnahme der Schutzsuchenden in Bosnien-Herzegowina, ebenso wie der Menschen in den griechischen Lagern fordert. Darum ruft Seebrücke Gießen dazu auf, am europaweiten Aktionstag "Kein Push Back ist legal - Aufnahme statt Abschottung" am Samstag, 30. Januar, um 15 Uhr zu einer Kundgebung an den Kugelbrunnen zu kommen - unter Einhaltung der Hygienevorschriften, "um solidarisch mit allen Schutzsuchenden die sofortige Evakuierung zu verlangen und die Push Backs anzuprangern".