Kundgebung des DGB zum Tag der Befreiung

GIESSEN - Am 8. Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg in Europa und damit die Terrorherrschaft der Nationalsozialisten. Ein historisch beispielloser Angriff auf die Menschlichkeit, eine Zerstörung aller kulturellen Ideale, die die Aufklärung hervorgebracht hatte, der bis heute eine zeitlose und unverkennbare Mahnung an die gesamte Menschheit darstellt, so der DGB Kreisverband: "Der Tag der Befreiung ist nicht nur ein Tag des Gedenkens, der Mahnung und der Erinnerung, sondern vor allem auch ein Tag, der uns einen Auftrag für die Zukunft gibt." Deshalb veranstaltet der DGB am Samstag gemeinsam mit verschiedenen Organisation, Initiativen und Parteien den Tag der Befreiung als einen Tag gegen Rassismus und Antisemitismus, Ausgrenzung und Diskriminierung in jeglicher Form. Interessierte sind zur Kundgebung unter dem Motto "Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus" ab 16 Uhr auf den Rathausvorplatz eingeladen.

Der DGB setzt sich weiterhin dafür ein, dass der 8. Mai bundesweit gesetzlicher Feiertag wird. Mehr Informationen zur Petition unter: https://www.change.org/p/8-mai-zum-feiertag-machen-was-75-jahre-nach-befreiung-vom-faschismus-getan-werden-muss-tagderbefreiung-bkagvat-bundesrat.