Kundgebung für ein freies Palästina in Gießen

Ein freies Palästina forderten die Teilnehmer der Kundgebung auf dem Berliner Platz. Foto: Schäfer

GIESSEN - Bei der Kundgebung vor dem Rathaus geht es um "Frieden und Gerechtigkeit für Palästina und den Nahen Osten!" Aufgerufen zur Versammlung haben die Islamische Religionsgemeinschaft Hessen (IRH) und die Palästinensische Gemeinde Hessen. Wegen des islamischen Mittagsgebetes füllt sich der Platz nur allmählich. In der Spitze sind es gut 200 friedliche Teilnehmer. Dutzende Flaggen in den panarabischen Farben weiß-schwarz-grün-rot werden geschwenkt.

Seit 1948 ist es die offizielle Flagge Palästinas. An einem Tisch werden weiße T-Shirts verteilt. "Al-AQSA in unseren Herzen" ist darauf gedruckt. Der Name steht für eine besondere Moschee in Ost-Jerusalem; das drittgrößte Heiligtum des Islam. Thematisiert wird damit deren Erstürmung durch die israelische Polizei und Streitkräfte während der letzten Tage des Ramadans. "Entweihung" nennen es die Palästinenser auf dem Platz. In den gehaltenen Reden kristallisiert sich heraus, dass Antisemitismus generell abgelehnt wird. Auch auf antizionistisches Gedankengut gezielte Äußerungen - Auflösung des Staates Israel - werden nicht vorgetragen. Allerdings richten sich Wut und Zorn gegen die Politik des Staates Israel. Insbesondere Deutschland gerät unter starken verbalen Beschuss. Die Wahrheit über die "wahren Ursachen" werde von der Politik und den Medien in Deutschland ausgeblendet.

In erster Linie geht es bei den Beiträgen um den Anspruch der Palästinenser auf Ost-Jerusalem als ihre Hauptstadt. Verurteilt wird die Verlegung der israelischen Hauptstadt nach Jerusalem, die als völkerrechtswidrig bezeichnete Annexion Ost-Jerusalems mit Landnahme und Zwangsräumung von palästinensischen Familien im arabisch geprägten Ost-Jerusalem durch israelische Behörden. Beklagt wird die militärische Eskalation der vergangenen Tage. Der Staat Israel soll der palästinensischen Bevölkerung Perspektiven für eine gleichberechtigte Existenz und auf ein Ende der jahrzehntelangen Unterdrückung bieten. Geschaffen würden damit andere Reaktionen als die Bedrohung israelischer Städte. Nur ein Aufhören der Unterdrückung der palästinensischen Bevölkerung würde dauerhaften Frieden stiften.

Stimme des Friedens

Abraham Melzer ist Jude, Blogger und Friedensaktivist seit Jahrzehnten, die "jüdische Stimme des Friedens." Beschimpft werde er als Antisemit, weil er sich für die Rechte der Palästinenser einsetze. Die verheerenden Aggressionen seien durch die Politik des Staates Israel verursacht. Die deutsche Politik plädiere dafür, dass Israel das Recht auf Selbstverteidigung besitze. Dies bedeute Anti-"Palästinanismus". Angegriffen von Melzer werden Außenminister Heiko Maaß und Kanzlerin Angela Merkel. "Ich bin erschüttert über die Gewissenlosigkeit deutscher Spitzenpolitiker." Nur die Symptome interessierten sie, nicht jedoch die Ursachen. Palästinenser hätten nicht Juden aus ihren Gebieten vertrieben, "sondern umgekehrt."

Auch unter den Palästinensern gebe es Antisemitismus, was er nicht verschweigen wolle. "Doch der ist verschwindend klein." Zehn Prozent der Palästinenser sind Christen. Araber, Juden und Christen hätten jahrhundertelang friedlich zusammengelebt -- in und um Jerusalem herum. Jetzt nicht mehr. Eine verhinderte christliche Palästinenserin lässt ihre Rede verlesen.

Der Gießener Ramazan Kuruyüz, Vorsitzender der islamischen Religionsgemeinschaft Hessen, begrüßt den Waffenstillstand in der Region, fährt aber schwerstes Geschütz gegen Israel auf, dass "keine ethisch-moralischen Werte" kenne, "seit Jahrzehnten das internationale Völkerrecht" missachte und die heiligen Tagen der Muslime und Palästinenser nicht respektiere. Doch im westlichen Europa werde dazu geschwiegen. Alles werde in Solidarität mit Israel auf eine Debatte zum Antisemitismus reduziert. Selbst der hessische Antisemitismusbeauftragte Uwe Becker habe Kritik an Israel mit Antisemitismus gleichgesetzt. Das sei nicht hinnehmbar.

Mohammad Ghanem von der palästinensischen Gemeinde Hessen schlägt der Stadt Gießen als Beitrag für den Frieden im Nahen Osten eine Städtepartnerschaft mit einer Stadt im Westjordanland vor. Diese könne einen merklichen Beitrag zur Völkerverständigung Region und zur kulturellen und humanitären Entwicklung leisten. Als weiteres Begehren benennt er, eine Kooperation zwischen der medizinischen Fakultät der JLU und einer palästinensischen zu etablieren. Insbesondere könnte diese helfen, die medizinische Versorgung der Palästinenser zu verbessern und die Ausbildung palästinensischer Ärzte zu unterstützen.