Kundgebung gegen Übernahme des UKGM in Gießen

Etwa 150 Menschen nahmen am Samstag auf dem Kirchenplatz an der Kundgebung anlässlich der Übernahme des Universitätsklinikums Gießen-Marburg durch den Asklepios-Konzern teil. Foto: Diana Moor

GIESSEN - Anlässlich der Übernahme der Rhön AG, und damit auch des Universitätsklinikums Gießen-Marburg durch den Asklepios-Konzern, hatte das Aktionsbündnis "Gemeinsam für unser Klinikum" für den Samstagmittag zu einer Kundgebung unter dem Motto "Gesundheit statt Profite - Solidariät mit den Beschäftigten am UKGM" aufgerufen. Das Bündnis befürchtet, dass sich bereits bestehende Probleme an den Häusern durch die Übernahme noch weiter verschärfen.

Das UKGM unterliegt als deutschlandweit einziges privatisiertes Universitätsklinikum deutlich höheren wirtschaftlichen Zwängen als andere universitäre Krankenhäuser, so das Bündnis vorab in einer Pressemitteilung. Hinzu komme, dass Asklepios ein schlechter Ruf vorauseile, sagte DGB-Kreisvorsitzender Gießen Klaus Zecher. Daher ist die Übernahme mit vielen Unsicherheiten für die Beschäftigten verbunden. Das Bündnis fordert nicht nur Sicherheit für die Mitarbeitenden, sondern eine Überführung der Kliniken zurück in öffentliche Hand.

Von den eigenen Erfahrungen mit dem Konzern berichtete Anästhesiepfleger und Betriebsratsmitglied Jürgen Bremervon der Asklepios Klinik in Lich. Die Übernahme habe für die Beschäftigten neben Absenkung der Tarife auch Outsourcing verschiedener Bereiche sowie Arbeitsverdichtung nach sich gezogen. Schon längst seien die Umstände an den Krankenhäusern schwierig. OP-Pfleger Frank Eggers (Marburg) Klinikum empfand den Begriff Leuchtturmprojekt für die Privatisierung des UKGM in dem Sinne angemessen, dass man "dort, wo man ihn sieht, besser wegbleibt". Dass nicht nur die Beschäftigten in unterschiedlichsten Bereichen, sondern auch die Versorgung der Patienten unter der Ökonomisierung des Gesundheitssystems leide, prangerten sowohl Mitarbeitende der Asklepios Kliniken Schildautal Seesen an, als auch Frank-Tilo Becher, SPD-Abgeordneter für den Hessischen Landtag.

Klaus Zecher forderte, dass man nicht die Dividende, sondern den Menschen in den Mittelpunkt stellen müsse. Das Land Hessen sei momentan noch mit fünf Prozent am UKGM beteiligt - wenn die Gesundheitsversorgung gesellschaftliche Aufgabe sei, müsse das Land jedoch vollständiger Eigentümer sein.

Neben Beschäftigten, Gewerkschafts- und Parteivertretern hatten sich auch andere Gruppen auf dem Kirchenplatz eingefunden, um ihre Solidarität zu bekunden - etwa 150 Personen nahmen an der Kundgebung teil.

Ausführlicher Bericht folgt.