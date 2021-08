Kundgebung in Gießen zur Bedrohungslage in Afghanistan

Kundgebung auf dem Kirchenplatz: Bastian fordert die sofortige Evakuierung durch eine Luftbrücke. Foto: Schäfer

GIESSEN - Fassungslos gab sich Bastian von der Seebrücke Gießen, die zusammen mit den Ausländerbeiräten von Stadt und Kreis zu einer Kundgebung, ob der aktuellen Bedrohungslage in Afghanistan aufgerufen hatte. Auf dem Kirchenplatz versammelten sich am Samstagmittag viele Dutzend Menschen, um mehreren Redebeiträgen zuzuhören. Die Veranstalter forderten die sofortige Evakuierung von gefährdeten afghanischen Zivilisten durch eine Luftbrücke. Außerdem verlangten sie Aufnahme- und Schutzprogramme und die Schaffung sicherer Fluchtwege.

"Ich bin sauer über die derzeitige Situation in Afghanistan und fassungslos über den Umgang damit durch deutsche Institutionen," so Bastian. Vorhersehbar gewesen sei diese Situation "eigentlich seit Jahrzehnten". Desinteresse und "es-sich-schön-reden" durch internationale Entscheidungsträger hätten verhindert, dass "Tausende Menschen in Afghanistan seit Jahren latent und seit Wochen in besonderem Ausmaß tagtäglich mit Unfreiheit und Todesangst konfrontiert" seien.

Einige Personen, die bei dieser Kundgebung gerne sprechen wollten, hätten sich aus Angst vor Konsequenzen für sie selbst und ihre Angehörigen, die noch in Afghanistan seien, dagegen entschieden. Der Rückzug der US-amerikanischen Truppen und ihrer Verbündeten, damit auch Deutschland, habe die afghanische Bevölkerung "mit Ansage und in absoluter Vorhersehbarkeit" den Entwicklungen der Taliban ausgeliefert. "Die außenpolitische Stümperei des sogenannten Westens mit seinen Interventionen hat somit zum zweiten Mal die Übernahme Afghanistans durch reaktionäre Kräfte zu verantworten", so der Seebrücke-Aktivist. Das erste Mal sei es in der Hochphase des Kalten Krieges durch aktive Unterstützung der Jihadisten zur Destabilisierung der afghanischen Regierung gewesen und jetzt durch den Rückzug der Truppen. Dieser habe die Zivilisten in einem durch jahrelange Interventionen ohnehin schon destabilisierten Gebiet nun "in vollem Bewusstsein Verfolgung, Folter, Entrechtung und Mord ausgeliefert." Denn auch wenn die Taliban sich gerade scheinbar gemäßigt präsentierten, seien ihre Vorstellungen einer von ihnen als islamisches Emirat bezeichneten Ordnung unvereinbar mit einer freiheitlichen Gesellschaft. Bastian appellierte, Aufmerksamkeit zu erzeugen, die den Menschen in Afghanistan und deren Lage angemessen sei. Diese "fatale Ungerechtigkeit" und das "kollektive Desinteresse" der politischen Verantwortungsträger seien nicht tolerierbar. "Macht klar, dass diese Situation nicht hinnehmbar ist und die staatlichen Akteure sich ihrer verdammten Verantwortung stellen müssen!"

Schockiert über die Ereignisse in Afghanistan zeigte sich Tim van Slobbe, Vorsitzender des Ausländerbeirates des Landkreises. Van Slobbe sprach auch für den der Stadt Gießen. Viele Kontakte zu Menschen gäbe es, die direkt betroffen seien, die Angehörige und Freunde in Afghanistan hätten und die die letzte Zeit in "permanenter Angst und Unsicherheit" verbringen. Dass die Taliban gleich nach dem Abzug des ausländischen Militärs die Macht in Afghanistan übernehmen würden, sei absehbar gewesen. Die Regierungen der Staatengemeinschaften hätten in Kauf genommen, dass Millionen Menschen jetzt schutzlos dem Terrorregime der Taliban überlassen worden seien. Dadurch hätten Extremisten in der ganzen Welt das Zeichen erhalten, "dass sie nicht gestoppt werden." Der Grundkonsens der Staatengemeinschaft, dass die Würde des Menschen unantastbar ist, sei unter den Taliban nicht möglich. Für sie seien Frauen nur Menschen zweiter Klasse. "Die Rechte von Menschen, von Frauen und Mädchen, aber auch von Männern und Jungen, dürfen nicht der Beliebigkeit derer überlassen werden, die diese ablehnen." Van Slobbe kreidete an, dass in den letzten Tagen die Botschaft und das Auswärtige Amt nicht erreichbar gewesen seien: "Die Hotline überlastet." In der Warteschleife sei bei der ersten Strophe der Nationalhymne die Verbindung abgebrochen. "Wie kann das bei einem Bundesministerium passieren?", so der fassungslose Redner. Sein Vorwurf an die Behörden: Statt eine professionell vom Staat organisierte Evakuierung mit transparenter und solidarischer Struktur habe am Flughafen das Recht des Stärkeren gegolten. "Physische Kraft oder Beziehungen entscheiden, wer entkommt, wer raus darf und wer nicht." Doch alle Menschen seien gleich wichtig. Stadt und Landkreis müssten jetzt sofort ihre Aufnahmebereitschaft der Flüchtlinge signalisieren.

Yahya Akhgar vom Ausländerbeirat der Stadt Lich trug seine Rede zuerst in Farsi (Persisch) vor, danach in Deutsch. Er beklagte, dass die Welt Afghanistan im Stich gelassen habe. Nach 20 Jahren erneutem Stellvertreterkrieg habe man Millionen von Menschen ihre Lebensgrundlage weggenommen. Des Weiteren sprachen noch ein Mädchen und ein Junge im Namen ihrer Eltern..