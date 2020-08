Kundgebung: "Keine Profite mit der Gesundheit"

Jetzt teilen:

Giessen (red). "Keine Profite mit der Gesundheit!" fordert das Aktionsbündnis "Gemeinsam für unser Klinikum" und dreizehn weitere Gewerkschaften, politische Organisationen und Parteien. Sie laden zu einer Kundgebung am Samstag, 15. August, ab 13 Uhr auf den Kirchenplatz ein.

Im gemeinsamen Aufruf heißt es: "Mangel an Intensivbetten, Schutzkleidung und Personal, Einführung des 12-Stunden-Tages in 'systemrelevanten Berufen', Abschaffung der Personaluntergrenzen - in Zeiten der Corona-Krise treten die Schwächen unseres Gesundheitssystems noch deutlicher zutage und unsere Pflegekräfte werden mit weiteren Angriffen auf ihre Arbeitsbedingungen konfrontiert. Seit Einführung der 'Fallpauschalen' im Jahr 2004 und der zunehmenden Privatisierung unserer Kliniken verwandelt sich unser Gesundheitswesen in ein System, in dem Profite vor Menschenleben gestellt werden. 2006 wurden die Unikliniken in Gießen und Marburg privatisiert und an die Rhön-Klinikum AG verkauft. Seitdem ist die Qualität der Behandlung und Versorgung dramatisch eingebrochen und auch die Arbeitsbedingungen sind viel schlechter geworden. Nun wurde das UKGM an den Monopolkonzern Asklepios weiterverkauft.

Weder die Rhön-Klinikum AG, noch Asklepios schaffen ein gutes Gesundheitssystem. Zusammen mit den Beschäftigten kämpfen wir deshalb dafür, dass das UKGM wieder in öffentliche Hand kommt!"