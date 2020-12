Kunst, die auch den Sitzplatz wärmt

Max Brück mit dem ihm gewidmeten Heft der "Gießener Kunstreihe". Fotos: Schultz

GIESSEN - Mit der im Heftformat erscheinenden "Gießener Kunstreihe" stellt das Kulturamt der Stadt regelmäßig spannende Künstler vor. Die aktuelle Ausgabe präsentiert nun eine kleine Werkschau von Max Brück, die nun in seinem Atelier in Wieseck vorgestellt wurde. "Es ist ein Förderinstrument", ordnete Stephanie Jackson vom Kulturamt die Reihe ein, "um zu zeigen, welche Künstler in der Stadt zuhause sind." Zudem sollen sich die Künstler mittels dieser Publikation künftig besser öffentlich präsentieren können.

Brück, geboren 1991 in Schotten, aufgewachsen im Landkreis Gießen, lebt und arbeitet in Offenbach und Gießen als freischaffender Künstler. Er studierte an der Hochschule für Bildende Künste in Offenbach sowie in Warschau an der Akademie der schönen Künste. Mehrere Stipendien ermöglichten ihm die Umsetzung von Projekten in Polen, Israel und der Ukraine. In seiner Heimat war er bereits in Ausstellungen des Neuen Gießener Kunstvereins, bei der Giennale 2019 und in der vom ehemaligen Gießener Kunstvermittler Florian Seel veranstalteten Reihe "Salon 58" zu entdecken.

Vor etwa zwei Jahren entschloss sich Brück endgültig, seine ganze Kraft ins künstlerische Arbeiten zu legen, "weil es das Einzige ist, das mich im Schaffen befriedigt". Das Risiko hat sich gelohnt, resümiert er heute. "Ich lebe und arbeite gerne in Gießen." Dazu gehöre aber auch, die Stadt gelegentlich für Projekte zu verlassen. "Nur hier zu sein, das funktioniert für mich nicht."

In diesem schwierigen Jahr freute sich Brück besonders über das Stipendium des Stiftung Kunstfonds Bonn und die Arbeitsmöglichkeiten, die sich ihm dadurch eröffneten. "Ich konnte alles an Ausstellungen und Produktion umsetzen, was ich mir vorgenommen hatte." Zudem wurde eine seiner Arbeiten vom Oberhessischen Museum angekauft. "Es war eine in Kooperation mit der Abteilung Kulturförderung initiierte Corona-Hilfe, um die Künstler durch Ankäufe zu unterstützen und gleichzeitig diese besondere Zeit zu dokumentieren", erläuterte Stephanie Jackson. "Wir stellten fest, dass es bei fast allen Künstlern eine Veränderung oder einen Einschnitt in ihrem Schaffen gab." Eine spätere Ausstellung unter genau diesem Aspekt werde daher lose ins Auge gefasst.

Brück interessiert sich vornehmlich für persönliche und kollektive Erinnerung. Zentral ist sein Umgang mit Objekten und Räumen, denen Erinnerungen anhaften. Bei einem Förderaufenthalt in Berlin habe er sich etwa "für zwei Monate in einem ehemaligen DDR-Grenzwachturm aufgehalten, eine eher bedrückende Erfahrung", aber auch ein intensiver Kontakt mit der Vergangenheit.

Brücks Ansatz lässt seine Installationen unmittelbar verständlich erscheinen und erleichtert den inhaltlichen Zugang. Dabei fehlt zunächst eine offenkundige ästhetische Komponente, was aber die geradezu naturhaft spontane inhaltliche Auseinandersetzung mit seiner Kunst so naheliegend macht.

Eine für ihn typische Arbeit widmet sich etwa Dias. Brück erfuhr, dass das Institut für Kunstpädagogik (IfK) an der Universität einen eigenen Raum mit Dias besaß, die den Studierenden etwa für Vorträge zur Verfügung standen. Doch dieses analoge Archiv wurde aufgegeben, Brück meldete sein Interesse an und holte die Dias in sein Atelier. Der Rohzustand eines Teils des Materials war recht prosaisch: In zahlreichen Kunststoffkästen lagen hunderte Dias in einem Haufen durcheinander. Es gibt in seinem Atelier in Wieseck allerdings auch Kästen, in denen man die einstige Ordnung noch erkennen kann. Da sind jeweils Pappreiter mit Buchstaben und Stichworten in die langen Reihen eingefügt ("Albrecht Dürer", "Reiter und Pferde", "Landschaften und Städte").

Brück fasste viele dieser Dias in skulpturalen Arbeiten ("Diathek") zusammen. So fertigte er eine Art senkrechter Schraubzwinge von etwa zwei Metern Höhe, in der eine Reihe der Bilder erfasst sind. In einem anderen Fall hat er eine Halterung gebaut, die nun im üblichen Wandbildformat fünf Reihen Dias senkrecht übereinander komprimiert. Diese Kompositionen haben etwas Widersprüchliches: Zum einen sind die Bilder nun dauerhaft gesichert und wirken ästhetisch attraktiv, zum anderen sind sie dem Blick des Betrachters inhaltlich entzogen. Im üblichen Sinn betrachten kann man sie nicht mehr; ein reizvoller Reibungspunkt. Allerdings ermöglicht eine Schauwand, ausgewählte Dias zu arrangieren und eigene Schlüsse zu ziehen.

Ein anderes interessantes skulpturales Projekt ist "Heizkraftwerk" betitelt, eine Konstruktion, bei der eine hydraulische Presse aus geschredderten Akten des Finanzamts Offenbach Pellets presst. Diese werden in einem kleinen eisernen Ofen verbrannt. Die heißen Rauchgase leitet der Künstler durch eine Kombination paralleler Rohre, die gleich nebenan zu einer Bank verschweißt sind. Die Benutzer erhalten so einen warmen Sitzplatz, bevor die Abgase zum Dach hinausgeleitet werden. Eine verspielte Installation mit großem Charme. "Gesellschaftliche Kreisläufe interessieren mich", sagt Brück dazu.

Aber er ist nicht nur ein versierter Metallverarbeiter, der auch schweißen kann, sein Atelier ähnelt einer Werkstatt, in der alle möglichen Maschinen geheilt werden könnten. Für die Installation "Bauboom" fertigte er eine siebenstufige Treppe, die hoch und sogleich wieder hinab führt. Darunter lässt der Künstler ein Feuer brennen, das die Betonkonstruktion, gleichsam ein üblicherweise kühles Treppenhaus, so weit erwärmt, dass man sich gemütlich darauf niederlassen kann. Der Rauch entweicht durch ein Ofenrohr. "Handwerk und Selbermachen spielte immer eine große Rolle in der Familie", erklärt Brück. Diese Arbeit stand auf dem Gelände des ehemaligen US-Depots. Der Gießener beschäftigt sich gern mit den Orten, an denen er ausstellt. Seine Arbeiten sind auch auf seiner exzellent gestalteten Webseite (maxbrueck.de) sehr gut zu sehen und zu begreifen.