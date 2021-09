Kunst mit dem Röntgenblick

Verwendet eine Mischtechnik aus Malerei, Zeichnung und Röntgenbildern: Birgit Fischötter. Foto: Schultz

GIESSEN - Das Universitätsklinikum Gießen und Marburg (UKGM) arbeitet weiter an seinem Ruf als ungewöhnlichem Kunstort. In einer neuen Ausstellung zu sehen sind Werke von Birgit

Fischötter. Unter dem Thema "Floris Mammo Graphie" zeigt die Frankfurterin abwechslungsreiche Bilder, die überwiegend pflanzlichen Ursprungs sind und die in einer Mischtechnik aus Malerei, Zeichnung und Röntgenbildern entstehen.

Die technische Apparatur, ein Mammografie-Röntgengerät, erwies sich als am besten geeignet, um Fischötters bildliche Intentionen umzusetzen. Es geht überwiegend um Objekte, an denen sie der Einblick ins Innere interessiert, der häufig recht tief reichen kann. Was dem menschlichen Auge verborgen bleibt, erkundet die Künstlerin mithilfe des Röntgenverfahrens. Damit hat sie Erfahrung. 2016 ließ sie Museumsobjekte transportsicher verpacken, zum Flughafen bringen und dort röntgen. "Ich wusste damals nicht, was für ein Objekt gerade in der Kiste war, die durchlief," erläutert sie. Ihr stand also nur das Röntgenbild zur Verfügung, das die jeweilige Arbeit mitsamt ihrer Kiste zeigte.

"Sie ist schon lange in den Medien Malerei und Zeichnung unterwegs und findet es spannend, die beiden Genres zu kombinieren. Was bekomme ich mit der Zeichnung zu fassen, was mit der Farbe?", erläutert Kuratorin Dr. Susanne Ließegang. "Welche Strukturen kann ich womit sichtbar machen oder eben nicht? Und um welche Strukturen geht es überhaupt? Nicht umsonst sei in den im UKGM gezeigten Arbeiten die Farbe immer sehr frei aufgetragen, mit Schwung oder gekleckst. "Das ist die Kehrseite der sehr feinen Bleistiftzeichnung, die sie auch anwendet." Birgit Fischötter folge also dem Weg, den ihr die Farbe oder das zeichnerische Medium anbieten. Dabei streut sie gelegentlich kleine grafische Assoziationspunkte ein, die konkrete Bildreize auslösen - ein Gesicht hier, ein Hinterteil da, ein Kopf dort.

Um einem Gegenstand so nah wie möglich zu kommen, wählt sie meistens pflanzliche Objekte aus, deren Beschaffenheit einen relativ weitreichenden Blick ins Innere erlaubt. Als spannend empfinde sie die dabei entdeckte Architektur der Pflanzen. Manche dieser "konstruierten Elemente" hätten sogar Architekten übernommen."

Die Frankfurterin malt aber nicht nur, sondern spielt und unterrichtet auch Klavier. Wie kommt das zusammen? "Das hat sie selbst eigentlich gar nicht realisiert - sie ist Musikerin", erklärt Ließegang. Über den Klang entstünden starke innere Vorgänge, Wahrnehmungen, Erfahrungen von Konstruktion und Organisation der Töne und Stücke. "Das hat sie in der Hand und im Ohr. Damit lebt sie sozusagen." Für Ließegang kein Zufall: "Ich sehe in diesen Arbeiten tatsächlich die Musik."

Zwei Sichtweisen

Für Birgit Fischötter geht es um ein zentrales Thema: "Ist es der eigene Blick oder der Blick des Röntgengeräts, der das Ding durchleuchtet - was ist das eigentliche Bild am Ende?" Damit hebe sich aber auch die Frage nach dem Eigentlichen auf, denn beide Sichtweisen seien gleichwertig. Diese Herangehensweise hat tatsächlich etwas Forschendes. "Mich interessiert eben, was man mit der Technik anstellen kann. Ich finde es auch faszinierend, dass man etwa mit einem Elektronenmikroskop weiße Blutkörperchen darstellen kann. Unglaublich, was da für Bilder existieren, was man heute zeigen kann."

Durch die ungewohnt großzügige Platzverteilung innerhalb der Arbeiten fehlt die gewohnte Geschlossenheit des Eindrucks, eine beabsichtigte Wirkung. Tritt man näher heran, öffnet sich eine Welt von feiner Durchgestaltung und Detailfülle, die sich den üblichen Wahrnehmungsgewohnheiten entzieht - auf vielfältig anregende Weise.

Birgit Fischötter, Jahrgang 1957, studierte Kunst in Stuttgart und Offenbach. Sie gewann Preise und Stipendium und hatte auch zahlreiche Einzelausstellungen, darunter 2016 unter dem Titel "Zeitlupe" im UKGM.

Die Ausstellung ist bis auf Weiteres im UKGM, Ebene 0 in der großen Magistrale zu sehen (nach dem Eingang im Gang links), täglich ab 17 Uhr, unter Einhaltung der 3G-Regel und mit Maskenpflicht.