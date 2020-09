Kunstaktion der Werkstattkirche in Gießens Nordstadt

"Fünf vor Wüste": Das vertrocknete Bäumchen symbolisiert Trockenheit und wird von Christoph Geist und Bärbel Weigand mit Anwohneraussagen zum Thema Wasser dekoriert. Foto: Schäfer

GIESSEN. Nachhaltigkeit wird in der Werkstattkirche in der Ederstraße ganz großgeschrieben. Hier haben sich unter der Trägerschaft der Jugendwerkstatt ehrenamtliche Helfer - genannt Mitmachmenschen - zusammengefunden, die der "Wegwerfgesellschaft" eine sinnvolle Alternative entgegensetzen wollen. Elektrogeräte jeder Art werden in gemeinschaftlicher Arbeit instandgesetzt. Somit wird das Wegwerfen verhindert und Müll vermieden. Jeder Interessierte kann mit defekten Geräten vorbeikommen, die Aktion ist für die Nutzer kostenfrei. Auch im Gartenbau sind die Mitmachmenschen aktiv: Ein Hochbeet aus Reststeinen wurde gebaut, Kräuter und Gemüse gezogen und geerntet. Aus einem ausrangierten Kühlschrank wurde ein Bücherschrank, der als Tauschbibliothek dient. Auch Regenwasser wird gesammelt, der geteerte Hof entsiegelt und zur Sickerfläche umgewandelt. Mit all diesen Aktionen und Aktivitäten ist die Werkstattkirche doch förmlich dazu prädestiniert, am "Hessischen Nachhaltigkeitstag" eine Kunstaktion zu zelebrieren. Seit dem ersten Hessischen Tag der Nachhaltigkeit im Herbst 2010 findet dieser landesweite Aktionstag alle zwei Jahre statt. Damit ist Hessen Vorreiter für andere Bundesländer und auch die Bundesebene.

Im Hof der Werkstattkirche steht am Rande der Sickermulde ein vom Gartenamt gestiftetes Bäumchen. Angepflanzt, nicht angegangen und nicht überlebt. Dahinter das Bild einer Savanne auf einer fast zehn Meter breiten Leinwand - bereitgestellt von Dr. Georgia Rakelmann (Uni Gießen). Die Savanne ist - noch - keine Wüste. Das Motiv soll darauf hinweisen, dass es fast fünf vor zwölf - fünf vor Wüste - ist. Fünf vor zwölf bedeutet in diesem Fall, das Vorhandensein und die Verfügbarkeit von Wasser; sichtbar durch den vertrockneten Baum vor der Werkstattkirche.

Einsendungen

So hatten Christoph Geist und Bärbel Weigand die Idee, das Thema Nachhaltigkeit unter dem Aspekt Wasser bei "allen Menschen hier aus der Umgebung abzufragen". Rausgekommen sind viele Aussagen zu den Stichworten "Wasser", "Wasser sparen", "Wasserverschmutzung" und "Warum ich gerne am Wasser bin". All diese Zusendungen wurden am Donnerstagnachmittag an das vertrocknete Bäumchen gehängt. Dies sollte veranschaulichen, was Wasser alles sein kann und was Wassermangel bedeutet.

Auch den Dekan des evangelischen Dekanats Gießen André Witte-Karp, seinen Vorgänger und jetziges Mitglied des Landtages, Tilo Becher, den Leiter des städtischen Umweltamtes Dr. Gerd Hasselbach, eine Kollegin von Greenpeace sowie eine ganze Reihe von Interessierten beeindruckten die am toten Baum aufgehängten Schilder. Darauf war beispielsweise zu lesen: "Wasser ist Leben. Trockenheit bedeutet Tod von Menschen, Tieren und Pflanzen." - "Wasser ist Menschenrecht." - "Geld kann man nicht trinken, aber Wasser." - "Wie wichtig Wasser ist, weiß der Mensch erst, wenn er keines hat."

Das Schlusswort der Kunstaktion hielt Hans-Peter Fischer. Der Firmensitz von Fischer Energietechnik liegt direkt gegenüber der Werkstattkirche. Fischer: "Mein ganzes Schaffen dreht sich um Wasser und den sinnvollen Umgang damit." Freuen kann sich die Werkstattkirche über seine Spende einer Tauchpumpe für ihre vier Wasserbehälter. Weigand und Geist suchen noch einen Sponsor für eine Hecke, die am Hofeingang gepflanzt werden soll. Die Grube dazu ist bereits ausgehoben. Kontakt unter info@werkstattkirche.de.