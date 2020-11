Kunstaktion vor DGB-Haus Gießen kritisiert Hartz-IV-Sätze

Symbolhaft zementiert: die Zusammensetzung des Hartz-IV-Satzes. Foto: Schäfer

GIESSEN - Was braucht der Mensch zum Leben in Deutschland? Alle fünf Jahre ist die Bundesregierung in der Pflicht, dies zu ermitteln und die Hartz-IV-Regelsätze neu festzusetzen. Der aktuelle Vorschlag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales wurde im August vom Bundeskabinett beschlossen. Eine entscheidende Beschlussfassung des Deutschen Bundestags wird für den 5./6. November 2020 erwartet.

Scharf kritisiert der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) den Gesetzesentwurf. Vor dem DGB-Haus in der Walltorstraße setzte sich die Gewerkschaft mit einer Kunstaktion mit der Thematik auseinander: Auf bunten, unterschiedlich großen Fähnchen wurde der Anteil der jeweiligen Bedarfe dokumentiert. Demnach sind beispielsweise für Nahrung und alkoholfreie Getränke täglich 4,95 Euro vorgesehen, monatlich für Energie sowie Wohninstandhaltung 38,32 Euro und für Bildung 1,12 Euro.

"Die Regelsätze werden aus politischem Kalkül kleingerechnet. Damit wird Armut nicht bekämpft, sondern zementiert. Darüber hinaus ist das Herleitungsverfahren der Regelsätze methodisch unsauber und die Begründungen für die neuen Regelsätze teilweise unzutreffend und irreführend", so Robin Mastronardi, Gewerkschaftssekretär Region Mittelhessen.

Mehrausgaben

Der DGB setzte sich für eine deutliche Verbesserung des Berechnungsverfahrens ein und fordert eine sofortige Erhöhung des Regelsatzes. Zusätzlich werde ein Corona-bedingter Zuschlag auf die Regelsätze in Höhe von 100 Euro gefordert. Begründet wird dies mit Mehrausgaben für Masken, Desinfektionsmittel und dergleichen. Dazu stellt Mastronardi fest: "Die Auszahlung des Zuschlags ist aus unserer Sicht nicht nur aufgrund der wirtschaftlichen Not im Zuge der Pandemie ein notwendiger Schritt." Auch würde der Zuschlag im Vergleich zu deutlich teureren wirtschaftspolitischen Maßnahmen, wie der Mehrwertsteuersenkung, zu einer unmittelbaren Stärkung der Konjunktur führen.

Die Methode zur Berechnung der Hartz-IV-Regelsätze beklagte Matthias Körner, DGB-Regionsgeschäftsführer. Sie würden aus den statistisch gemessenen Verbrauchsausgaben von Haushalten mit sehr niedrigem Einkommen abgeleitet. Um den Regelsatz für Single-Haushalte zu bestimmen, würden beispielsweise die 15 Prozent der ärmsten Ein-Personen-Haushalte als Vergleichsgruppe herangezogen, bei Familien mit Kindern sei es ähnlich. "Es sollte jedoch vom Durchschnitt der Bevölkerung abgeleitet werden", so Körner. Insgesamt gebe die Vergleichsgruppe der 15 Prozent der Einpersonenhaushalte mit dem niedrigsten Einkommen monatlich 632 Euro für den laufenden Lebensunterhalt ohne Miete und Heizkosten aus. Laut dem Entwurf sollten davon 197 Euro, also fast ein Drittel, als "nicht regelsatzrelevante Ausgaben" gestrichen werden. "Dies führt zu einer Verzerrung des Statistikmodells, da die Vergleichsgruppe nur über begrenzte finanzielle Mittel verfügt und diese vollständig für den Lebensunterhalt ausgibt." Martina Bodenmüller von der Arbeitsloseninitiative (ALI) beklagte, dass zudem alltägliche Ausgaben wie Bastelutensilien für Kinder ab sechs Jahren, die Kugel Eis von der Eisdiele im Sommer, der Weihnachtsbaum und vieles weitere, nicht oder nicht mehr vollständig berücksichtigt würden. Besonders ins Gewicht fielen die Streichungen der Ausgaben für Kraftstoffe, Reisen, Ausgaben in Gaststätten, Kantinen und Mensen sowie für Genussmittel wie Tabak und Alkohol. "Wer also raucht oder Alkohol konsumiert, muss aufgrund der begrenzten Mittel an anderer Stelle sparen." In den neuen Hartz-IV-Regelsätzen sei ein Sparbetrag von monatlich 1,60 Euro für eine Waschmaschine vorgesehen. "Nach 13 Jahren Sparen kann demzufolge für 250 Euro eine gebrauchte, funktionsfähige Maschine erworben werden."

Teilhabe ausgesetzt

Aus Sicht des DGB gehören, so Mastronardi, viele der gestrichenen Ausgaben zu einem gewöhnlichen Leben dazu. Die Verbraucherstatistik zeige, dass einkommensschwache Haushalte diese Ausgaben real tätigten. Wenn sich der Gesetzgeber jedoch entgegen der Statistik dafür entscheide, das Existenzminimum aus dem Verbrauchsverhalten armer Familien abzuleiten und somit das Wenige der Ärmsten als Referenzwert zu nehmen und somit mit dem Existenzminimum gleichzusetzen, dann werde die gesetzlich garantierte Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben ausgesetzt.