Künstliche Intelligenz fährt in Bussen der SWG Gießen mit

Sie beschäftigen sich intensiv mit dem Projekt NV-ProVi: Mathias Carl, Geschäftsführer der SWG-Tochter Mit.Bus (links), und Verkehrsplaner Jörg Klein.

Giessen (red). Auf dem Smartphone ablesen zu können, wann genau der Bus kommt, wie voll er ist und ob es noch Platz für einen Kinderwagen gibt - genau dies wird in Gießen schon bald Realität, wie die Stadtwerke Gießen (SWG) in einer Pressemitteilung erklären. Denn aktuell arbeiten Verkehrsexperten der SWG und deren Nahverkehrstochter Mit.Bus GmbH sowie die Data-Analytiker von Brodtmann Consulting mit Unterstützung des RMV gemeinsam am Projekt "NV-ProVi". Im Gegensatz zum abstrakten Arbeitstitel soll der Nutzen für die Fahrgäste sehr konkret sein: Algorithmen sollen in naher Zukunft das Auskunftssystem des Rhein-Main-Verkehrsverbunds revolutionieren. "NV-ProVi ist das erste Big-Data-Projekt im SWG-Konzern", freut sich Jens Schmidt, kaufmännischer Vorstand der SWG.

Mit dem Projekt verfolgen die beteiligten Partner mehrere Ziele. Vorrangig gilt es, Fahrgästen hilfreiche Daten zur Verfügung zu stellen, die die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs bequemer und damit attraktiver machen. Dazu braucht es zweierlei: weitere Fahrgastzählsensoren in den Fahrzeugen der Mit.Bus und funktionierende Schnittstellen, über die die verschiedenen Daten zusammengeführt werden. Bei SWG und Mit.Bus liegt der Fokus auf dem Einbau weiterer Zählsysteme. Denn: "Je mehr echte Daten wir erfassen können, desto genauer werden die Prognosen", erläutert Matthias Funk, technischer Vorstand der SWG, in der Mitteilung.

Ein weiteres wichtiges Projektziel sei die Entwicklung eines Modells, das ÖPNV-relevante Kennzahlen prognostiziert - speziell im Hinblick auf die Belegung und die Fahrplantreue. Um das zu erreichen, kämen modernste Technologien wie Machine Learning und künstliche Intelligenz (KI) zum Einsatz. "Wir starten sicher mit etablierten Ansätzen, sind aber auch davon überzeugt, dass gerade die Integration von Echtzeitdaten ganz neue Wege in der KI-basierten Prognose im ÖPNV öffnet, die wir sowohl wissenschaftlich als auch praxisorientiert angehen werden", erklärt Marc Lammerding, Partner für IT und Digitalisierung bei der Brodtmann Consulting und Gesamtprojektleiter von NV-ProVi. Nicht zuletzt möchten die Projektpartner tatsächlich auch einen Beitrag zur wissenschaftlichen Diskussion über den Einsatz dieser Analysemethoden im ÖPNV leisten.

Busse und Bahnen gelten als wichtige Faktoren für die Verkehrswende. Vor allem hier in Gießen, wo die Stadtbusse schon seit fast eineinhalb Jahren von Bioerdgas angetrieben praktisch Kohlendioxid-neutral unterwegs sind, wie in der Pressemitteilung betont wird. "Auf unserem Weg zur klimaneutralen Kommune bringt uns das Projekt ein großes Stück weiter", ist sich Stadträtin Gerda Weigel-Greilich sicher. Und die SWG-Aufsichtsratsvorsitzende Astrid Eibelshäuser ergänzt: "Nur wenige Kommunen verfügen über so engagierte Partner in Sachen Klimaschutz." Tatsächlich beeinflussen sich das Nahverkehrsangebot und der verkehrsbedingte CO 2 -Ausstoß unmittelbar. "Je attraktiver und je besser kalkulierbar eine Verbindung ist, desto eher lassen die Menschen den eigenen Pkw stehen und nutzen den Bus", ist Mathias Carl, Geschäftsführer der Mit.Bus, sicher.

Weil extrem viele Komponenten in einem sehr komplexen Zusammenspiel zuverlässig funktionieren müssen, wird es noch manchen Testlauf brauchen, bis die Daten in der kostenfreien RMV-App und auf der RMV-Website in der sogenannten Live-Map auf dem Smartphone eingespielt werden können. Die ins Projekt involvierten Fachleute rechnen noch in diesem Jahr mit dem konstanten Empfang von Echtzeitdaten. "Aktuell gehen wir davon aus, dass wir 2022 die RMV-App mit Live-Daten versorgen können", erklärt Jens Schmidt. Bis dahin bleibt noch viel zu tun - etwa die Busse weiter mit Fahrgastzählsensoren auszustatten und die Weiterentwicklung der KI-basierten Algorithmen.

"Eine Auslastungsprognose im Nahverkehr ist ein hochkomplexes, aber insbesondere aufgrund von Corona ein dringliches Thema", sagt Prof. Knut Ringat, Geschäftsführer des Rhein-Main-Verkehrsverbundes. "Das Projekt unserer Gießener Partner passt ideal zur RMV-Digitalstrategie und wir freuen uns darauf, wenn die hier erhobenen Daten in unsere verbundweite Auslastungsprognose mit einfließen." "NV-ProVi" dürfte über Gießens Grenzen hinaus von größtem Interesse sein, sind sich die Initiatoren sicher. "Andere Kommunen stehen vor ganz ähnlichen Problemen", weiß Matthias Funk. Eben diese Tatsache ist der entscheidende Grund dafür, dass die SWG und Brodtmann Consulting vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur eine Förderung in Höhe von 354 418 Euro erhalten haben. Die Mittel stammen aus der Forschungsinitiative "mFUND" und werden nur nach strenger Prüfung an ausgesuchte Projekte vergeben.

Die Keimzelle des aktuellen Projekts liegt in einem vom Verband Kommunaler Unternehmen organisierten Hackathon 2018, erinnern die Stadtwerke. Bei solchen Events treffen sich Computerspezialisten, um gemeinsam nützliche Programme zu schreiben. Seinerzeit schilderte Jens Schmidt das Problem der Stauzeiten im Gießener Busverkehr und bat um eine Visualisierung. Genau die lieferten ihm die Hacker. Und daraus entstand mehr: das Projekt Vectura Analytics. Inzwischen verarbeitet das von Brodtmann Consulting in Zusammenarbeit mit den SWG entwickelte Analysetool rund 10,3 Millionen Datensätze, die seit Dezember 2018 gesammelt wurden - in über 475 000 Fahrten, 75000 davon mit Fahrgastzählsystemen.