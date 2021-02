Künstliche Intelligenz in der Medizin als Thema im "Makerspace Gießen"

Virtuelle Unterstützung: Die KI kann bereits jetzt eine Voranamnese erstellen, die der Arzt nur noch auszuwerten braucht. Symbolfoto: dpa

GIESSEN - Die medizinische Welt entwickelt sich von Jahr zu Jahr weiter - und das zunehmend schneller. Ob Impfstoffe oder Medikamente gegen Krankheiten, die Wissenschaft trägt einen großen Anteil daran, dass das Allgemeinwohl gesteigert wird. Die Frage nach neuen Technologien in der Medizin beschäftigt die Wissenschaftler und Ärzte immer stärker. Welchen Effekt können beispielsweise 3D-Drucker oder die Künstliche Intelligenz (KI) für die medizinische Zukunft haben? Diesen Themen sind vier Experten in einem digitalen Impulsabend auf den Grund gegangen. Dazu eingeladen hatte das "Makerspace Gießen" und rund 100 neugierige Zuschauer folgten dem virtuellen Vortrag. "Das sind ja Zuschaltquoten wie beim Tatort", bemerkt Co-Moderator Johannes Schmid zu Beginn augenzwinkernd. Das "Makerspace" hat es sich zur Aufgabe gemacht, einen kostenlosen Zugang zu Informationen über neue Technologien anzubieten. "Ein reichhaltiges Angebot an Themen und dank unserer Kooperationspartner alle kostenlos", betont Projektleiter Nils Seipel.

Den Anfang macht der Marburger Prof. Martin Hirsch. Er ist als Hochschullehrer für Künstliche Intelligenz in der Medizin tätig und hat in den vergangenen zehn Jahren daran gearbeitet, die Künstliche Intelligenz für den medizinischen Alltag tauglich zu machen. Heraus kam eine App namens "Ada", die es ermöglicht, mithilfe von KI eine klassische Anamnese zu erstellen. "Wir haben das Projekt 2016 dann digital gelauncht und es wurde direkt angenommen", so der Wissenschaftler. Der Bedarf an einer solchen Unterstützung ist aus Sicht des Forschers vorhanden, und das zeige auch der Erfolg der App deutlich.

"Die KI kann sich die Zeit nehmen, die der Arzt nicht mehr hat", sagt Hirsch. Die App könne bereits vor der Untersuchung eine Voranamnese erstellen, die der Medininer nur noch auswerten müsse. Doch wie präzise arbeitet die App und was ist mit dem Thema Datenschutz? "Wir haben eine Quote von 78 Prozent der korrekten Anamnesen. Ein durchschnittlicher Arzt liegt bei 82 Prozent", so der Wissenschaftler. Dass in der Zukunft vieles in der Medizin digitalisiert werde, davon geht Hirsch fest aus. Möglich sei auch eine Art "digitale Patientenmappe" für Untersuchungen. Doch der Datenschutz bleibt ein Problem. "Das ist die Schlüsselfrage beim Thema KI in der Medizin. Wie können wir die datenschutzrechtlichen Standards wahren?", fragt Hirsch in die Runde. Darauf gibt es bisher noch keine eindeutige Antwort. Momentan herrsche zwischen Arzt und KI noch eine gewisse Disbalance, die sich erst in den kommenden Jahren ausloten werde.

Referent Oliver Kindl zeigt anschließend auf, in welchen Bereichen KI in der Medizin außerdem eingesetzt werden könne. Er studiert Medizin im zehnten Semester an der Justus-Liebig-Universität (JLU) und interessiert sich vor allem für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Radiologie. "Die KI soll intellektuelle Aufgaben automatisieren. Unser Grundverständnis ist es, dass die KI das Denken für uns übernimmt. Dazwischen liegen Welten." Man könne zwar einer Maschine verschiedene Regeln einprogrammieren, aber das würde nicht die KI ausmachen. Anwendungsfelder gibt es dennoch. "Nehmen wir beispielsweise Röntgenstrahlung. Da haben wir eine gewisse Strahlungsdichte und die damit verbundenen 'Grauwerte'. Diese kann man analysieren und in Studien einpflegen", berichtet der angehende Mediziner. Doch offen bleibe bei der Anwendung beispielsweise die Frage der Haftung bei Künstlicher Intelligenz. "Der Arzt haftet für KI-Diagnosen. Das ist eine Herausforderung für die Zukunft", so Kindl. Er selbst möchte die KI in den medizinischen Alltag während seiner eigenen Tätigkeit implementieren und sieht die Künstliche Intelligenz als "unterstützenden Faktor im Wechselspiel zwischen Arzt und Technik".

Medikamente aus dem 3D-Drucker? Das klingt zunächst utopisch, ist aber teilweise bereits Realität, wie Doktorand David Hartzke von der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) schildert. Sein Promotionsthema "Gestern, heute und in der Zukunft" behandelt genau dieses Thema "Es ist ein computerbasierter Prozess, kombiniert mit Lasertechnik und modernsten Prozessen", berichtet der Doktorand. Aus Materialien wie Kunststoff, Metall oder Keramik können sich im Drucker Medikamente herstellen lassen. "Der Vorteil liegt auf der Hand. Eine schnelle und kostengünstige Herstellung von Mustern und Modellen", berichtet Hartzke.

Seit der ersten Anwendung von 3D-Druckern in den 1980er-Jahren sei bereits viel geschehen. "In den frühen 2000er-Jahren gab es die Herstellung einer implantierbaren Harnblase mit Unterstützung des 3D-Druckers", erzählt der Doktorand. 2015 wurde das Medikament "Spritam" als erste Arznei aus dem Drucker hergestellt. Ein Ziel für die Zukunft sei es, eine "Universaltablette" zu kreieren. "Eine Pille mit allen Wirkstoffen, die man benötigt statt mehrerer Pillen am Tag. Und die kommt dann aus dem 3D-Drucker. Das ist die Vision", so Hartzke. Das Thema sei zwar momentan noch eine Machbarkeitsstudie, aber die Idee für die Zukunft sei da.

Ähnliches kann auch Paul Schückler von der TU Darmstadt berichten. Er beschäftigt sich mit 3D-gedruckten medizinischen Implantaten. Diese seien durchaus schon denkbar, werden aber weiterhin verbessert. "Die Vorteile sind eine individuelle Anpassung und ein bioresorbierbarer Werkstoff wie eine Zinkmagnesiumlegierung sorgt dafür, dass man keine zweite Operation durchführen muss", erzählt Schückler. Das Thema sei zwar noch ein innovativer Ansatz, habe aber Potenzial und werde intensiv erforscht. Ziel ist es, Knochenersatzimplantate herzustellen, welche sich leicht in den menschlichen Körper anpassen lassen. Die Verwendung von Künstlicher Intelligenz in der Medizin steckt zwar noch in den Kinderschuhen, aber die bereits erzielten Resultate sind wegweisend für die Verwendung eines intelligenten Unterstützungssystems in der Zukunft.