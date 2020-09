Kunstmarkt im Biergarten

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Zum zehnten Mal präsentieren „Hausgemachtes“ und die „raumstation3539“ am Sonntag, 6. September, den Kunstmarkt „Mach(s) mit Gießen“ im Ulenspiegel-Biergarten. Ab 14 Uhr stellen zahlreiche städtische Kunsthandwerker ihre Arbeiten vor; daneben präsentieren sich auch soziale und kulturelle Initiativen aus dem Gießener Raum. Im Fokus stehen hauptsächlich nicht-kommerzielle Projekte und hausgemachte Produkte, darunter Kleidung, Schmuck, Holzarbeiten oder Fotografien. Für den musikalischen Rahmen und Unterhaltung sorgen Christian Lugerth, Mehr Impulse, Sun Zero Zombie Pop, Future Love, Südviertel sowie The Hellectric Circus mit ihrem Bühnenprogramm.