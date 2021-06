4 min

Kuriositäten rund um Quarantäne in Gießen

Der positive Corona-Test eines Angeklagten am Landgericht Gießen sorgt weiter für Gesprächsstoff. Auf der "Kontaktliste" des Infizierten findet sich "kein weiblicher Name". Nachweislich haben aber gleich mehrere Frauen an dem Prozess teilgenommen.

Von Heidrun Helwig