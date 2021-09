Kurs für angehendeRettungssanitäter

Jetzt teilen:

GIESSEN - Der DRK Rettungsdienst Mittelhessen (RDMH) bietet Plätze für die Rettungssanitäterqualifizierung im kommenden Jahr an. Kursstart ist im Februar 2022. Die Qualifizierung ist ein optimaler Einstieg in das Berufsfeld Rettungsdienst. Wegen der kurzen Qualifizierungsdauer von nur vier Monaten ist sie insbesondere für Quereinsteiger attraktiv.

Die Qualifizierung setzt sich aus theoretischem Unterricht am DRK Bildungszentrum in Marburg und Praktika auf Rettungswachen und in Kliniken zusammen. Bei der Vergabe von Praktikumsplätzen bemüht sich der RDHM, sie möglichst wohnortnah zu vergeben. Interessierte finden unter www.rdmh/rettungsanitaeter-qualifizierung weitere Infos.