Kursbetrieb weiter ausgesetzt

GIESSEN (red). Aufgrund der aktuellen gesetzlichen Bestimmungen im Rahmen der Corona-Pandemie finden in der Evangelischen Familien-Bildungsstätte bis zur Aufhebung der relevanten Verordnungen keine Präsenzveranstaltungen statt und die Einrichtung ist für den Publikumsverkehr geschlossen. Es ist weiterhin möglich, Gutscheine für Freunde oder Familie zu erwerben und zur Unterstützung der Einrichtung Mitglied des Fördervereins zu werden. Aktuelle Informationen findet man auf der Homepage unter ww.fbs-gi.de. Man kann mit der FBS während der telefonischen Sprechstunden dienstags bis donnerstags, 9 bis 12 Uhr, unter der Nummer 0641/96612-0 oder per E-Mail unter info@fbs-gi.de ins Gespräch kommen. Das Team der FBS freut sich darauf, auch in Zukunft wieder persönlich für alle Menschen da zu sein und Familien sowie Einzelpersonen Rückhalt in herausfordernden Zeiten zu geben.