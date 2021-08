Kurswechsel in Gießener Verkehrspolitik gefordert

Matthias Riedl (links) und die Bundestagsabgeordnete der Linken, Sabine Leidig (rechts), diskutierten in zwei Gesprächsrunden am Kugelbrunnen mit Vertretern unterschiedlichster Initiativen, von "Extinction Rebellion" bis zum Verein "Lumdatalbahn e.V.", darüber, wie eine Verkehrswende im Autofahrerland Deutschland gelingen könnte. Foto: Berghöfer

GIESSEN - Allgemeinhin wird ja beklagt, dass der Bundestagswahlkampf genauso langweilig dahinplätschert wie die Vorspiele all der früheren Urnengänge in 16 alternativlosen Merkeljahren. Doch die etwas andere Wahlveranstaltung der Linken am Mittwoch im Seltersweg zeigte, dass die Zeiten, in denen man im Schlafwagen ins Kanzleramt rollen kann, schon in wenigen Jahren endgültig der Vergangenheit angehören könnten.

Die beiden Bundestagsabgeordneten der Linken Jörg Cezanne und Sabine Leidig hielten sich auf der kleinen Bühne am Kugelbrunnen nicht lange mit mehr oder weniger wohlfeilen Wahlversprechen auf, sondern überließen das Podium Vertretern der Initiativen, denen wirklich etwas unter den Nägeln brennt. In Kurzvorträgen, aber auch in zwei Diskussionsrunden, zu denen auch die Zuschauer Fragen stellen konnten, kamen Vertreter von "Fridays for Future", "Extinction Rebellion", der "Verkehrswende Gießen", "ProRegiotram Gießen", dem Aktionsbündnis "Keine A49!", dem Verein "Lumdatalbahn e.V" und der Eisenbahngewerkschaft "EVG" zu Wort.

Wer die mehr als zwei Stunden aushielt - was freilich die wenigsten beim abendlichen Einkaufsbummel taten - konnte sehen, dass das Bewusstsein, dass sich in Sachen Verkehrspolitik etwas Grundlegendes ändern muss, im Autofahrerland Deutschland nicht mehr nur kleine Aktivistengruppen mit großen und radikalen Forderungen kennzeichnet, sondern weit in bürgerliche Vereine und Gruppierungen reicht. Exemplarisch führte das der Biologe Dr. Wolfgang Dennhöfer vom BUND Vogelsberg vor, der noch einmal ausdrücklich eine Lanze für den Widerstand der meist jugendlichen Aktivisten brach, die länger als ein Jahr die Trasse der künftigen A 49 im Dannenröder Wald besetzt hielten, und die im vergangenen Winter in einem der größten und kostspieligsten Polizeieinsätze des Landes Hessen geräumt wurden. "Diese jungen Leute waren das Beste, was uns passieren konnte", sagte Dennhöfer, der auch seine persönlichen Eindrücke aus den Tagen der Räumung schilderte: "Wenn man da vor einem zwei Meter hohen, Nato-Stacheldraht gekrönten Zaun steht, hinter dem alle zwei Meter Polizisten in Kampfmontur vor Wasserwerfern stehen, dann kann man sich nicht des Eindrucks erwehren, dass dieser Staat Krieg führt; vielleicht gegen seine Bürger, in jedem Fall aber gegen die Natur."

Während Dennhöfer seine Argumente ruhig vortrug, redete sich Verkehrswende-Aktivist Jörg Bergstedt - erst vor wenigen Tagen Opfer eines Anschlags mit Tränengas in seiner Projektwerkstatt geworden - richtig in Rage. Angesichts von acht bis neun Verkehrstoten jeden Tag in Deutschland und einem Toten alle 14 Sekunden weltweit, wolle er "den ganzen Wahnsinn nicht mehr". Auf die Selbstverpflichtung der Stadt Gießen, bis 2035 klimaneutral zu sein, gab Bergstedt wenig und erinnerte daran, dass Gießen bereits 1994 einem Klimabündnis beigetreten sei, dass sich verpflichtet habe, bis 2010 seinen CO2-Ausstoß zu halbieren. Als das Datum immer näher rückte, sich in Sachen Klimaschutz aber wenig getan habe, sei die Stadt einfach wieder aus diesem Klimabündnis ausgetreten. Bergstedts Fazit: "Den Kampf um die Verkehrswende gewinnen wir auf der Straße und nicht in den Parlamenten." Und er fügte hinzu, die Besetzung von Autobahnen sei das Mindeste, was man tun könne.

Auch Manfred Lotz, der Vorsitzende des Vereins "Lumdatalbahn e.V.", der eigentlich die fleischgewordene Hartnäckigkeit ist und schon seit Jahrzehnten für eine Reaktivierung der Eisenbahnstrecke durchs Lumdatal kämpft, zeigte sich auf dem Podium eher ungeduldig. Die Lumdatalbahn müsse jetzt endlich kommen, und zwar schon in den nächsten zwei bis drei Jahren und nicht erst 2026. Er zitierte einen Satz, den wohl alle Redner an diesem Tag unterschreiben würden: "Je länger man das Unvermeidliche hinausschiebt, umso schmerzhafter wird der letztlich doch nicht zu verhindernde Umstellungsprozess."

Auf dem Podium wurde deutlich, wie ausgefeilt bereits die Pläne für eine Zeit nach dem mittlerweile sogar von der Bundesregierung angekündigten Ende des Verbrennungsmotors zumindest in unserer Region bereits sind. Das reichte von Plänen für eine Regiotram, die als reaktivierte Straßenbahn den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) mit dem Regionalverkehr verzahnen könnte bis hin zur Reaktivierung von Bahnstrecken und einem kostenlosen ÖPNV.

Der würde nach Berechnungen der Linken bundesweit rund 13 Milliarden Euro kosten. Das sei eine große Summe, bemerkte Linken-MdB Jörg Cezanne, aber das sei kein Geld, das zusätzlich ausgegeben werden müsste, sondern im Verkehrshaushalt umgeschichtet werden könnte. So würde beispielsweise heute noch der Dieselkraftstoff mit rund acht Milliarden Euro vom Bund subventioniert.

Lediglich und ausgerechnet der Vertreter der Bahngewerkschaft goss etwas Wasser in den Wein des Verkehrswendefurors. Gerade kleine Angestellte, die sich selbst in einer Stadt wie Gießen immer seltener eine Wohnung leisten könnten, wären noch auf absehbare Zeit auf ein eigenes Auto angewiesen, um vom billigeren aber abgelegenen Land zur Arbeit in die Stadt zu kommen. Solche Argumente dürften bei Vertretern von Gruppen wie "Extinction Rebellion" eher weniger Gehör finden, die fest davon überzeugt sind, dass ohne einen radikalen Kurswechsel in allen Sektoren das Überleben der Menschheit auf dem Spiel steht.