Kürzere Haft für Angeklagte in Gießen reizvoll

Plötzlich doch "Joko"? Sollte es zu einem "Deal" mit reduzierter Strafe kommen, könnte der Hauptangeklagte gestehen.

GIESSEN - Die Freude war offenkundig riesengroß. Schließlich hatten die Partner im Vorfeld auch intensiv an ihrem Geschäftsmodell gefeilt. Daher kündigten sie die virtuelle Ladeneröffnung mit markigen Worten auf ihrer Homepage an: "Endlich ist es soweit", ließ sich dort nachlesen. "Der Shop, auf den wir alle schon so sehnsüchtig gewartet haben", konnte am 11. Oktober 2017 starten. Dass bei dem Internetauftritt vor allem optisch noch reichlich Potenzial vorhanden war, räumten die Betreiber selbst unumwunden ein: "Wir haben den Fokus vor allem auf Sicherheit gelegt." Inzwischen ist längst bekannt, dass auch diese Bemühungen bei Weitem nicht ausreichend waren. Die digitale Drogenboutique "Chemical Revolution" konnte von den Strafverfolgern aufgespürt werden. Zudem konnten insbesondere dank der ausführlichen Kommunikation des "Kundenbetreuers" und Verschickers von Kokain, Marihuana oder Ecstasy "die Ermittlungen nachhaltig befördert werden".

Aus diesem Grund müssen sich seit vergangenem August sieben Männer zwischen 28 und 45 Jahren wegen bandenmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln vor dem Gießener Landgericht verantworten. Im Anschluss steht dann ein weiteres Verfahren auf dem Programm der Neunten Strafkammer, in dem sich die beiden Hauptangeklagten nochmals mit vier anderen "Mitarbeitern" des- selben Vorwurfs stellen müssen. Dabei dürfte nach allerlei inoffiziellen Gesprächen zwischen Gericht, Staatsanwälten und Verteidigern zum Zwecke einer verfahrensbeendenden "Verständigung" nun aber reichlich Bewegung in den Fall gekommen sein.

Aussage zum Lübcke-Mord

Darüber scheint wiederum die Freude bei einem Rechtsanwalt ziemlich groß zu sein. Denn schon einige Tage bevor der Vorsitzende Richter Dr. Klaus Bergmann - wie gesetzlich vorgeschrieben - im Fortsetzungstermin öffentlich darüber informiert, ob und inwiefern die Fachsimpeleien zu einem beschleunigten Urteil führen könnten, teilte der Jurist von unterwegs via Soziale Medien mit, dass er mit seinem Mandanten gleich im Gefängnis "den Inhalt des vorbereitenden Dealgesprächs" erörtern werde. Folglich ist es am Mittwochmorgen keine Überraschung mehr, dass eine Absprache wahrscheinlich ist und sich der 37-Jährige dafür "umfassend zu seinen eigenen Tatbeiträgen einlassen sowie substanziierte Angaben darüber hinaus machen werde". Ein pauschales Geständnis hatte der Berufskraftfahrer bereits abgelegt. Zwar besteht noch Uneinigkeit über die Details der Anklage, doch beim möglichen Strafmaß liegen Verteidiger (zwischen sechs bis acht Jahren) und Staatsanwälte (im Bereich von acht Jahren) nicht weit auseinander.

Mit wesentlich mehr Spannung wird von Prozessbeobachtern erwartet, ob auch der 28-jährige Hauptangeklagte seine Beteiligung am "deutschlandweit größten Online-Drogenshop" einräumt, um auf diesem Wege seinen Aufenthalt hinter Gittern abzukürzen. Nach Überzeugung der Strafverfolger hat der Deutsche unter dem Nickname "Joko" oder "Joko7" als "Kopf der Bande" fungiert. Seine beiden Verteidiger hatten bislang indes meist ziemlich patzig zurückgewiesen, dass es sich dabei überhaupt um ihren Mandanten handelt. Nun heißt es aber plötzlich, dass auch der junge Mann eine "substanziierte, geständige Einlassung" leisten könnte, wenn damit alle Vorwürfe - auch die der noch folgenden zweiten Hauptverhandlung - in "einem Aufwasch" erledigt werden. Noch hat sich der 28-Jährige im Prozess allerdings gar nicht geäußert. Deshalb halten die Strafverfolger zwölf Jahre Haft für angemessen, die angesichts eines Geständnisses aber auf zehn Jahre gesenkt werden könnten. Um "eine weitere Lebensperspektive" zu haben und aufgrund der durch die Pandemie "besonders belastenden Haftbedingungen" erhoffe ihr Mandant ein einstelliges Strafmaß von etwa acht Jahren, betonen hingegen die Verteidiger.

Auch der zweite Angeklagte, der im Verdacht steht, maßgeblich für "Chemical Revolution" verantwortlich zu sein, ist an einer "Gesamterledigung" interessiert. Für das laufende Verfahren aber sei allenfalls mit einem "Teilgeständnis" zu rechnen, das "erheblich" vom Tatvorwurf abweiche. Es sei obendrein nicht wahrscheinlich, dass er andere Angeklagte oder gar Dritte belaste. Sein Verteidiger erachtet auch so höchstens "fünf bis sechs Jahre" für angemessen. Insbesondere müsse es sich für den 37-Jährigen positiv auswirken, "dass er eine werthaltige Aussage" im Prozess um den Mord an dem ehemaligen Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke gemacht habe. Der Niederländer war mit "Markus H.", der gemeinsam mit Stefan Ernst in Frankfurt angeklagt war, im Gefängnis untergebracht. Und der soll ihm erzählt haben, dass er die Mordwaffe "vermittelt" oder "verkauft" und daher Angst habe, dass seine DNA gefunden werde. In verschiedenen Chat-Mitschriften aus dem Schwurgerichtsverfahren lässt sich erkennen, dass Beobachter in Frankfurt diese Aussage für "bruchstückhaft" sowie "von eingeschränktem Wert" eingeschätzt haben. Es bleibt also abzuwarten, inwiefern sich das auf das Gießener Urteil auswirken kann.

Fest steht schon jetzt, dass noch weitere Unterredungen auf dem Weg zu einem umfassenden "Deal" geführt werden müssen, und dass auch die übrigen Angeklagten, die zum Teil als Kuriere tätig waren, großes Interesse daran haben, die möglichen Haftstrafen zu verringern. Die besten Chancen dazu hat der "Kundenbetreuer" aus Brandenburg an der Havel. Der 30-Jährige hat "reinen Tisch" gemacht und die Ermittlungen vorangebracht. "Erheblich mehr" als fünf Jahre hinter Gittern drohen ihm daher offenbar nicht. Der Prozess wird fortgesetzt.