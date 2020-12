Kurzweil mit Kurzfilmen

Jetzt teilen:

GIESSEN - Seit 2012 gibt es ihn auch in Deutschland, den Internationalen KURZFILMTAG. Immer am 21. Dezember, dem kürzesten Tag des Jahres, sind unterschiedlichste Kurzfilme zu sehen - meist in Kinos und bei unzähligen lokalen Veranstaltungen. Nicht so im Jahr 2020, da die Pandemie auch hier für einen vorübergehenden Stillstand gesorgt hat. Doch die Offenen Kanäle gehen auf Sendung: Zum nunmehr sechsten Mal beteiligen sie sich an dieser vom Bundesverband Bürgermedien initiierten Aktion mit einem bundesweiten Themenabend. Natürlich ist auch der Offene Kanal Gießen mit von der Partie: Vom romantischen Liebesfilm über den Action-Streifen bis hin zum Dokumentarspiel und Trashfilm zeigen die Fernsehmacher der Bürgersender ihre Kreativität. Der Kurzfilmtag im MOK Gießen, der eher ein Kurzfilmabend ist, beginnt um 18 Uhr.