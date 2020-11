Kuscheliger Schlafplatz

Vor dem Rathaus werden die Igelkörbe den Gewinnern übergeben. Foto: Wißner

GIESSEN - Zehn Igel-Überwinterungskörbe hat das Amt für Umwelt und Natur der Stadt Gießen im Rahmen seiner Infoaktion "Herbstzeit ist Igelzeit" im vergangenen Monat verlost. Stadträtin und Umweltdezernentin Gerda Weigel-Greilich überreichte gemeinsam mit Amtsleiter Dr. Gerd Hasselbach vor dem Rathaus die Preise an die glücklichen Gewinner.

"Wir möchten trotz aller Umstände den Gewinnern ihre Preise übergeben und ihnen so auch für ihr Engagement für die Igel danken", so Weigel-Greilich. Diese betonte zudem, dass es ganz wichtig sei, auch im städtischen urbanen Bereich viel mehr für Arten- und Tierschutz zu tun. Einen Igel-Überwinterungskorb gewannen Annemarie Neitzel, Günter Bellof, Martina Bodenmüller, Marcel Stein, Barbara Bolzek, Martina Valentin, Kerstin Luh, Hans-Jürgen Holaschke, Dr. Wulf Willems und Jella Werle. Mit derAktion wollte das Umweltamt die Bürger darauf aufmerksam machen, dass Igel nach dem Bundesnaturschutzgesetz zu den besonders geschützten Arten gehören und es vor diesem Hintergrund verboten ist, Igel aus der Natur zu entnehmen. "Im eigenen Garten kann im Herbst immer etwas Gutes für Igel getan werden, denn gesunde, ausgewachsene Igel verstecken sich gerne den Winter über in dichten Laub- und Astwerkhaufen. Es hilft den Tieren sehr, wenn im Winter einfach mal in einer Ecke Reisig und Laubhaufen im Garten liegen bleiben. Ein kuscheliges, mit Laub bedecktes Igelkörbchen bietet ebenso einen guten Unterschlupf", so Hasselbach.