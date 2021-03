KVH-Testcenter an Samstag und Montag geöffnet

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN/FRANKFURT - (red). Die Kassenärztliche Vereinigung Hessen (KVH) macht auch am kommenden Osterwochenende Testungen auf das Coronavirus. Dazu öffnet die KVH das Gros ihrer hessenweit 18 Covid-Koordinierungscenter (Testcenter) am Karsamstag von 9 Uhr bis 13 Uhr. Die Testcenter in Gießen sind darüber hinaus auch am Ostermontag geöffnet. Indes stellt die KVH ihr Angebot kostenloser Bürgertests nach den Ostertagen ein. Ab dem 6. April werden in den Testcentern ausschließlich symptomatische Patienten getestet.