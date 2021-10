"Lächeln verbindet": Aktion der Clown-Doktoren am Bahnhof Gießen

"Lachen verbindet": Dafür werben Dr. Fidibus, Anneli Will, Angelika Nailor, Dr. Ginella, Dr. Pustekuchen, Dr. Rundkragen und Burckhard Horstmann (von links). Foto: Moor

GIESSEN - Auf die Aufforderung "Bitte lächeln!" antwortet der junge Mann: "Ich bin doch längst gut drauf!" Anlässlich des internationalen Tags des Lächelns hatte der Dachverband "Clowns in Medizin und Pflege Deutschland" zu einem bundesweiten Aktionstag aufgerufen, an dem "mit ideenreichem Spiel, Musik und unverwechselbarem clowneskem Charme den Menschen ein Lächeln ins Gesicht gezaubert werden soll, das diese dann mit auf ihre Reise nehmen und weitertragen". Auch die Gießener Clown-Doktoren versuchen auf dem Bahnhofsvorplatz, diesem Auftrag gerecht zu werden und über ihre Arbeit zu informieren. Dabei habe er eher den Eindruck, dass "heute der Tag des abgeknickten Kopfes ist", meint Dr. Pustekuchen, weil zahlreiche Passanten eher auf ihr Handy schauen. Das macht es schwieriger, für das Motto "Lachen verbindet!" zu werben. 18 Vereine gehören zum einzigen bundesweiten Zusammenschluss von Klinik-Clowns, die in verschiedenen pflegenden, klinischen und therapeutischen Einrichtungen Visiten absolvieren, um die Patienten, vor allem die kleineren, aufzuheitern. In mehreren Städten sind die Mitglieder nun vornehmlich an Verkehrsknotenpunkten unterwegs, um Menschen, die in ganz Deutschland unterwegs sind, durch ein Lächeln zu verbinden. Trotz der eher hektischen Stimmung, können die Clowns immer wieder zumindest ein wohlwollendes Lächeln entlocken, unter anderem durch Musik, Jonglage oder Seifenblasen. Der eine oder andere Vorbeieilende bleibt sogar stehen und schaut einen Moment zu, insbesondere Kinder lassen sich davon begeistern, teils gibt es Applaus. Ein junger Mann, der findet, dass die Klinikclowns einen "wahnsinnig coolen Job" machen, packt einen Flyer ein und kündigt eine Spende für die ehrenamtliche Tätigkeit an.

Viele hätten allerdings keine Zeit, bedauert Ehrenamtler Burckhard Horstmann, nicht auch die Bahnhofshalle oder die Gleise einbeziehen zu können. "Wir müssen von selbst auf die Leute zugehen", erklärt Angelika Nailor, Geschäftsführerin des Vereins Ehrenamt Gießen. Bei Aktionen in der Stadt würden sie häufig auch direkt angesprochen. Der ungewohnte Standort biete jedoch die Chance, mal andere Konzepte auszuprobieren und in Kontakt mit Menschen zu treten, die mit der Arbeit der Clown-Doktoren vielleicht noch nicht vertraut seien.

In Gießen sind sie vor allem auf den Stationen der Kinderklinik im Einsatz, besuchen aber auch zum Beispiel Pflegeheime und Hospize, berichtet Dr. Pustekuchen alias Stefan Vogel. Dass er nach Pandemie-bedingter Pause seit einigen Monaten wieder unterwegs sei, verleihe ihm Stabilität; als Klinikclown zu wirken, sei "seelisch gesund". Vermutlich wird er sein Pensum demnächst erneut aufstocken müssen. Daher suchen die Clown-Doktoren aktuell nach Verstärkung. Dafür ist jedoch eine Clownausbildung notwendig, alternativ müsse man Schauspieler oder (Klein-)Künstler sein. Interessierte können sich per E-Mail melden: an info@ehrenamt-giessen.de oder an info@clown-doktoren.de.