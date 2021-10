"Lädchen" in Gießen ist leergeräumt - was folgt?

Der kleine Lebensmittelladen an der Ecke Wartweg/Aulweg ist leer geräumt. Welches Geschäft dort demnächst einziehen wird, das ist noch nicht bekannt. Foto: Czernek

GIESSEN - Den "Minimarkt" an der Ecke Wartweg/Aulweg gibt es nicht mehr. Das Geschäft ist ausgeräumt, leer und verkauft. Noch ist nicht bekannt, was demnächst einziehen wird. Das "Lädchen", wie es liebevoll genannt wurde, gehörte irgendwie zum Südviertel, denn seit dem Bau der Häuser in den 1950er Jahren war an dieser Stelle ein kleines Lebensmittelgeschäft vorhanden. So haben sich Generationen von Ludwig-Uhland-Schülern dort eine Pausenverpflegung geholt und sich auch mit sonstigen Kleinigkeiten eingedeckt.

Neben Lebensmitteln waren obendrein noch Zeitschriften, Grußkarten, Stifte und kleine Schreibwaren erhältlich. "In den 1960er Jahren konnte man noch zwischen den beiden Baracken der Schule zur Kreuzung kommen, dann lief man schnell über die Kreuzung und kaufte ein Mohrenkopfbrötchen bei Frau Wallbott", erinnert sich eine Anwohnerin und entschuldigt sich sogleich für die nicht mehr korrekte Bezeichnung. "Die hießen damals eben so und wir haben uns auch nichts dabei gedacht." Gerade für die vielen älteren Menschen in diesem Quartier war der Laden ein Anlaufpunkt - zumal der einzige dieser Art in Laufweite: Er war gut mit dem Rollator erreichbar und man konnte sich mit den Dingen des täglichen Bedarfs gut versorgen. Falls das nicht möglich war, wurden die gewünschten Sachen vom Inhaber, dem hilfsbereiten und sehr beliebten Tomas Agirman, gerne geliefert, der das Geschäft mehr als 20 Jahre betrieben hatte. Service wurde groß geschrieben. Insbesondere im vergangenen, stark von Corona geprägten Jahr waren ihm viele dafür sehr dankbar. Vor einigen Jahren hatte er umgebaut und noch eine kleine Poststation integriert, die ebenfalls gut frequentiert wurde.

Zur Stammkundschaft gehörten zudem die Angestellten und die Studierenden der umliegenden Institute. Allerdings sei dieser Teil der Kunden durch Corona weggebrochen, sagt Agirman und weist darauf hin, dass die Einbußen letztlich einfach zu hoch gewesen seien. Die Anwohner hoffen nun wieder auf ein solches Lädchen, denn der Weg zum nächsten größeren Supermarkt ist für viele zumindest fußläufig zu weit.