"Läden in der Innenstadt unterstützen"

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - gießen (red). Über die Herausforderungen des Einzelhandels und die Konkurrenz des Online-Handels, aber auch über die Forderungen und Erwartungen an die Stadtpolitik tauschte sich der Grüne-Oberbürgermeisterkandidat Alexander Wright und Christiane Janetzky-Klein, Stadtverordnete der Grünen, mit dem Inhaber des Ladengeschäfts "Punkt & Strich" am Kirchenplatz, Arno Jung, aus.

Insgesamt laufe das Geschäft nach den Folgen der Corona-Pandemie wieder recht gut, so Jung. Während des ersten Lockdowns habe man stark in den Warenbestand investiert. "Wir wollten, dass der Laden bei der Wiedereröffnung Zuversicht und Optimismus ausstrahlt. Wir sind 'all-in' gegangen und es hat sich gelohnt." Der Webshop wurde auch erneuert, obwohl dieser nur zwei Prozent des Umsatzes ausmache. "Indem wir eine gute Stimmung erzeugen und witzige Produkte verkaufen, sollen alle einfach eine gute Zeit haben", erläuterte Jung seine Philosophie. Dabei achte man mehr auf regionale und nachhaltige Produkte, denn man möchte "mit gutem Gefühl verkaufen können"

Zur Stadtpolitik fallen dem begeisterten Gießener einige innovative Lösungen ein. Um Parken und Einkaufen besser kombinieren zu können, wären Parkplätze am Rande der Innenstadt hilfreich. Und ein für den Kunden kostenfreier Fahrradkurier, der die Einkaufstaschen aus den Läden zum Auto bringt. Darüber hinaus betont Jung die Bedeutung der Sozialarbeit in der Innenstadt, insbesondere für die Obdachlosen. In der Punkt & Strich-Filiale, die demnächst am Kreuzplatzes eröffnet wird, soll es Möglichkeiten zur Ausstellung von Werken lokaler Künstler geben. "Ich freue mich über die Anregungen zur Stadtplanung und der Verkehrswende. Läden in der Innenstadt zu unterstützen und ihre Ideen ernst zu nehmen, ist mir ein sehr wichtiges Anliegen", so Wright.