Lage für Schausteller in Gießen "ist dramatisch"

Symbolfoto: Friese/Archiv

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Die Stimmung bei den heimischen Schaustellern ist nicht gut. Überraschen kann das nicht: Die Messen im Frühjahr und im Herbst sind ausgefallen, das Stadtfest und der Krämermarkt ebenfalls - und jetzt ist obendrein der Weihnachtsmarkt in Gießen gestrichen. Auch in anderen Städten gab es für die Buden- und Karussell-Betreiber in diesem Jahr keine Einnahmequellen. "Wir gehören vermutlich zu den wenigen Berufen, die die Corona-Pandemie fast zu 100 Prozent spüren. Die Laune ist in den Keller gerauscht, der Unmut und die Sorgen wachsen", betont Werner Wambold, Vorsitzender des Schaustellerverbandes Mittelhessen, im Gespräch mit dem Anzeiger. "Eine ganze Branche ist dabei, kaputtzugehen", befürchtet auch Andreas Walldorf, der an der Spitze des Schaustellerverbandes Gießen steht.

Die Tatsache, dass die Verbände in die jüngste Entscheidung der Stadt einbezogen worden sind, wird zwar grundsätzlich positiv bewertet, hilft aber keinesfalls darüber hinweg, "dass unsere Lage dramatisch ist", wie Walldorf verdeutlicht. Daher dankt er den Verantwortlichen und den verschiedenen Gremien dafür, zumindest so lange daran festgehalten zu haben, den Weihnachtsmarkt mit einem speziellen Konzept unter Auflagen stattfinden zu lassen. Nachdem sich jedoch zunehmend weitere drastische Einschränkungen angekündigt hatten, "war klar, dass von einem solchen Markt nicht mehr viel übrig bleiben würde". Insofern sei die endgültige Absage ein "herber Schlag, aber in der aktuellen Situation im Interesse der Gesundheit aller das Beste, was man tun kann", zeigt Walldorf Verständnis. Trotzdem hätten sich die Kollegen natürlich gewünscht, wenigstens noch 30 bis 40 Prozent der üblichen Einkünfte während des Dezembers zu erzielen. Bis zum nächsten März seien für manche die Ausfälle vielleicht noch zu kompensieren. "Doch bereits jetzt mussten viele auf ihre Ersparnisse und sogar die Altersversorgung zurückgreifen." Geld, das später für den Ruhestand fehle.

Selbst die staatlichen Überbrückungshilfen sowie die Möglichkeit, vereinzelt Stände in der Innenstadt aufzubauen, seien nur der berühmte "Tropfen auf den heißen Stein". Wofür man dennoch dankbar sei - "wir müssen zufrieden sein und freuen uns über jede Kleinigkeit", so Walldorf.

Die Anstrengungen, die hier seitens der Verwaltung und der Gießen Marketing GmbH unternommen worden seien, um die Schausteller zu unterstützen, lobt auch Werner Wambold. "Nun ist erneut die große Politik gefordert." Erwartet würden zielgerichtete Finanzspritzen zum Ausgleich für "das Notwendigste". Die Perspektivlosigkeit indes bleibe, weil niemand wisse, wie die Situation nach dieser langen Durststrecke im Frühjahr aussieht und wie es dann weitergehe. "Wo ist das Licht am Ende des Tunnels?", fragt Wambold. Und fügt mit einem sehr eindrücklichen, aber düsteren Bild hinzu: "Hoffentlich kommt uns am Ende des Tunnels kein Zug entgegen." Archivfotos: Wißner/Reeber