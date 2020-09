„Lahnfenster“ erhält Qualitätssiegel

Jetzt teilen:

GIEßEN - (red). Im „Lahnfenster“ können Jung und Alt hautnah erleben, was sich in der Unterwasserwelt des Flusses so alles abspielt. Wer die Einrichtung am Donnerstag, 10. September, besucht, kann sich zudem auf besondere Aktionen freuen: Denn das vom Regierungspräsidium Gießen betriebene und 2007 eröffnete Lahnfenster macht mit beim sechsten hessischen „Tag der Nachhaltigkeit“. Von 16 bis 18 Uhr ist das „Lahnfenster“ neben der Klinkel’schen Mühle in der Bootshausstraße 8 in Gießen geöffnet. Die Besucher können – selbstverständlich unter Beachtung der Corona-Regeln – auch Preise am Glücksrad gewinnen. Es werden kleine Spiele und Saatpäckchen verteilt.

Ganz aktuell kann die Plakette bestaunt werden, die an diesem Tag im Rahmen einer kleinen Feierstunde angebracht wird: Das Lahnfenster wird als Projekt der UN-Dekade Biologische Vielfalt gewürdigt.

„Ich freue mich sehr, dass das ‚Lahnfenster‘ von einer Fachjury ausgewählt wurde und nun das Qualitätssiegel ,Ausgezeichnetes UN-Dekade Projekt 2020’ tragen darf“, sagt Regierungspräsident Christoph Ullrich. Die Auszeichnung wird an vorbildliche Projekte verliehen, die sich in besonderer Weise für die Erhaltung der biologischen Vielfalt in Deutschland einsetzen. „Das Lahnfenster Hessen als Umweltbildungs- und Gewässerinformationszentrum hatte sich als Kooperationsprojekt mit der Deutschen Bahn und der Stadt Gießen beim Bundesamt für Naturschutz um die Auszeichnung beworben“, berichtet RP-Mitarbeiterin und „Lahnfenster“-Managerin Ursula Rock.