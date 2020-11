"Lahnfenster" in Gießen freut sich trotz Corona über 1500 Besucher

Die Fische ziehen sich zurück: Wer aktuell durch die Scheiben in die Lahn blickt, sieht außer Wasser und Pflanzen wenig bis nichts. Foto: RP Gießen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Die diesjährige Saison war für das "Lahnfenster" in Gießen in vielerlei Hinsicht eine ganz besondere. "Die Corona-Krise hat eine reguläre Öffnung unmöglich gemacht. Abstandsregelungen und begrenzten Kapazitäten zum Trotz haben dennoch zahlreiche Interessierte den Weg ins 'Lahnfenster' gefunden", sagt der Gießener Regierungspräsident Christoph Ullrich. Seine Behörde betreibt den Besuchermagnet an der Klinkel'schen Mühle. Jetzt geht es aber erst einmal in die Winterpause. Denn: Wer aktuell durch die Scheiben in die Lahn blickt, sieht außer Wasser und Pflanzen wenig bis nichts. "Die Fische suchen sich bis zum Frühling tiefere Regionen in den Gewässern", ergänzt RP-Mitarbeiterin Ursula Rock.

Sie und ihre Kolleginnen und Kollegen haben Jung und Alt den Besuch des "Lahnfensters" trotz Corona ermöglicht. Die Besucher mussten dafür ein Ticket buchen und natürlich das Hygienekonzept beachten. 349 solcher Buchungen gab es in den zurückliegenden Monaten, heißt es in einer Pressemitteilung des RP. "Damit kommen wir auf geschätzte 1500 Besucher", bilanziert Ursula Rock. Wegen der Pandemie fiel auch die Feier zur Auszeichnung als "Projekt der UN-Dekade Biologische Vielfalt" im September klein aus. "Wir sind trotzdem sehr stolz auf den Preis, der unser Bemühen anerkennt, den Menschen vor Ort einen Einblick in die Unterwasserwelt der Lahn zu bieten", betont die RP-Mitarbeiterin. Sie bedauert, dass die interaktive Ausstellung "SwimFishSwim" nicht wie geplant zu sehen war. "Das sollte eigentlich der Höhepunkt in diesem Jahr werden." Sobald es möglich ist, wollen die Verantwortlichen wieder einen Versuch starten, die Ausstellung aus den Niederlanden nach Gießen zu holen.

Im Frühjahr öffnet das "Lahnfenster" wieder. Wann und wie, hängt zum einen von der Witterung und zum anderen von der Entwicklung der Corona-Pandemie ab. Der Zugang zur Aussichtsplattform und zum Touch-Kiosk ist übrigens ganzjährig frei. Dort erfahren Interessierte weiterhin Wissenswertes über die Lahn und ihre Bewohner.