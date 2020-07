Lahnfenster in Gießen startet in die Saison

Ganz ungefährlich: Blick in das Gebäude und aus dem Lahnfenster in Gießen . Foto: RP

GIESSEN (red). Es traf das Lahnfenster wie viele Museen und andere Kultureinrichtungen. Statt im Frühjahr öffnet es nun nach seiner Corona-Pause am Montag, 13. Juli. Für einen Besuch im Publikumsmagnet des Regierungspräsidiums (RP) Gießen ist eine Online-Voranmeldung notwendig, damit der notwendige Sicherheitsabstand eingehalten werden kann. Interessierte können ein Ticket über einen Zeitraum von 15 Minuten für eine Familie oder bis zu fünf Personen aus mehreren Haushalten buchen, teilt das RP mit.

"Wer gerne längere Zeit in unserer Beobachtungsstation verbringen möchte, kann bis zu drei Tickets hintereinander buchen und sich so maximal 45 Minuten im Lahnfenster aufhalten", berichtet Ursula Rock, die das Lahnfenster betreut. Alle Beteiligten freuen sich über die gefundene Lösung, denn das Lahnfenster ist sehr beliebt bei der mittelhessischen Bevölkerung. "Alleine rund 14 500 Gäste haben wir im Vorjahr gezählt", sagt Regierungspräsident Christoph Ullrich. "Seit der Neueröffnung vor sechs Jahren sind es weit über 130 000."

Für einen Besuch gilt es lediglich zwei Dinge zu beachten: Erstens das Ticket ausdrucken und mitbringen und zweitens in der Station einen Mund-Nasen-Schutz tragen. "Wer aufmerksam ist, kann durch die großen Fensterscheiben unterschiedliche Fische in ihrem natürlichen Lebensraum beobachten", erläutert Ursula Rock. "Auch ein Schwarm mit Jungfischen hält sich immer mal wieder gern in dem Totholz vor der großen Scheibe zur Lahn hin auf, weil er sich dort geschützt vor Feinden fühlt." Ein Diorama ermöglicht einen Blick auf die unterschiedlichen Gesteinsarten und Gesteinsgrößen der Lahn. Darin können außerdem echte, lebensgroße Präparate heimischer Fische betrachtet werden.

Sitzpodeste laden zum Verweilen ein, um in die Lahn, aber auch aus einer speziellen Perspektive auf die Wasseroberfläche zu blicken. Wer möchte, kann sich dabei spannende Geschichten über die Lahn an den Akustikstationen anhören oder bei ruhiger Entspannungsmusik in die Welt des Wassers abtauchen. Auch gibt es die neue Kinderbroschüre "Aal Freds gefährliche Weltreise" zum interessanten Wanderverhalten des Aals. Dazu kommt der Höhepunkt, wenn einmal keine Fische vorbeischwimmen: Videos von früheren, durchgereisten Wasserbewohnern.

Ab 13. Juli, kann das Lahnfenster wieder besucht werden. Öffnungszeiten sind in den Sommerferien: Montag bis Donnerstag von 13 bis 18 Uhr und Freitag von 15 bis 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Anmeldung sind möglich über die Internetseite vom RP-Gießen unter www.rp-giessen.hessen.de und weiter über die Rubriken "Umwelt-Natur" und "Landwirtschaft-Fischerei" zum "Lahnfenster" oder auf der Facebook-Seite des Lahnfensters (https://facebook.com/lahnfenster.giessen). Führungen sind eingeschränkt nach Voranmeldungen möglich (E-Mail: Lahnfenster@rpgi.hessen.de oder unter der Telefonnummer 0641/303-5565).