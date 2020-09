"Lahnfenster" in Gießen von Vereinten Nationen ausgezeichnet

Mit Akkuschrauber: RP Christoph Ullrich bringt die Auszeichnung an. Foto: Jung

GIESSEN. Unter blauem Himmel, bei strahlendem Sonnenschein kamen Besucher und Gäste am Tag der Nachhaltigkeit am Ufer der Lahn nahe der Klinkel'schen Mühle zu einer kleinen Feier zusammen. Gastgeber Regierungspräsident Christoph Ullrich bezeichnete das "Lahnfenster" als "bestes Stück der Lahn". Grund des Treffens war die Auszeichnung des "Lahnfensters" als Projekt der "UN-Dekade Biologische Vielfalt".

Die Vereinten Nationen haben den Zeitraum von 2011 bis 2020 als "UN-Dekade Biologische Vielfalt" ausgerufen, um dem weltweiten Rückgang der Naturvielfalt entgegenzuwirken. Ein breit verankertes Bewusstsein in unserer Gesellschaft für den großen Wert der Biodiversität sei eine wichtige Voraussetzung. Die Auszeichnung erhalten Projekte, die sich in vorbildlicher Weise für den Erhalt der biologischen Vielfalt einsetzen. Sie gilt für zwei Jahre. Das "Lahnfenster" ist ein Kooperationsprojekt zwischen dem Regierungspräsidium Gießen, der Stadt Gießen und der Deutschen Bahn AG. 2007 wurde die Fischaufstiegsanlage am Wehr der Klinkel'schen Mühle mit integriertem Besucherraum - dem "Lahnfenster Hessen" - zur Beobachtung der Unterwasserwelt der Lahn in Betrieb genommen. Bauherrin war die Stadt Gießen. Die Fischtreppe wurde von der Bahn finanziert, das "Lahnfenster" durch die Fischereiabgabe. 2014 wurde das Lahnfenster erweitert und für Besucher noch attraktiver gestaltet. Das Regierungspräsidium Gießen war Bauherr. Das "Lahnfenster" Hessen wird als Umweltbildungs- und Gewässerinformationszentrum von der Mittelbehörde betrieben. Matthais Mähliß von der Bahn AG überreichte dem Regierungspräsidenten im Beisein der für das "Lahnfenster" zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Auszeichnung. An den ersten Spatenstich könne er sich noch gut erinnern, sagte der Landschaftsplaner der Bahn AG. "Es ist wirklich eine große Freude zu sehen, wie sich das hier entwickelt hat", würdigte er das "Lahnfenster". "Aus der ursprünglich kleinen Maßnahme zur Wiederansiedlung des Lachses und anderer Fische in der Lahn ist etwas Großartiges geworden." "Frau Lahnfenster", wie der RP die dafür verantwortliche Mitarbeiterin Ursula Rock bezeichnete, stellte den Gästen das bei Naturinteressierten sehr beliebte "Lahnfenster" bei einem Rundgang vor.

Christoph Ullrich erläuterte, bevor er zum Akkuschrauber griff und die Plakette am Gebäude befestigte, die Auszeichnung sei nicht mit einer Dotierung verbunden, es gebe kein Geld dafür. Die Öffentlichkeit war anschließend anlässlich des sechsten hessischen "Tages der Nachhaltigkeit" eingeladen, die Einrichtung zu besuchen und mitzufeiern. Besucher konnten Preise am Glücksrad gewinnen. Außerdem verteilten Bedienstete den Spielblock "Stadt - Land - Gemüse", die hessische Variante von "Stadt, Land, Fluss" sowie kleine Saatpäckchen für insektenfreundliche Blühstreifen.