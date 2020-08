Lakewood-Gründer bei Stammtisch

Jetzt teilen:

Giessen (red) Nach drei digitalen Veranstaltungen findet der nächste Gründerstammtisch wieder real statt, und zwar am 12. August um 19 Uhr im MAKERSPACE, Walltorstraße 57. Zu Gast ist an diesem Abend Martin Seeliger, Geschäftsführer von Lakewood Guitars. Seine Passion ist die Gitarren-Herstellung. Daher gründete er 1982 sein Unternehmen, in dem heute 20 Menschen arbeiten. Die Instrumente verkauft er in viele verschiedene Ländern und sogar einige bekannten Bands und Musiker spielen auf ihnen. Wie konnte sich das Unternehmen so gut entwickeln? Wie kann es gelingen, sich erfolgreich am Markt zu platzieren? Antworten auf diese und weitere Fragen wird es geben. Die Plätze sind beschränkt, eine verbindliche Anmeldung per E-Mail ist erforderlich an: elke.gaub-kuehnl@giessen.de. Mund-Nase-Bedeckung ist mitzubringen. Weiter Informationen unter www.gruenderstammtisch-giessen.de.